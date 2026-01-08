

​Près de 5 tonnes de cocaïne saisies

Tahiti le 19 janvier 2026. Vendredi dernier, un bâtiment de la Marine nationale a procédé à l'interception d'un navire suspect dans la zone maritime de Polynésie française. Le contrôle effectué à bord a permis la découverte de 96 ballots contenant un total de 4,87 tonnes de cocaïne.





Cette opération de grande ampleur a été initiée et coordonnée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, délégué du gouvernement pour l’action de l’État en mer.



Elle a mobilisé d’importants moyens humains et matériels des forces armées en Polynésie française (FAPF), en lien étroit avec la gendarmerie nationale et l’antenne locale de l’office anti-stupéfiants (OFAST).



La cargaison saisie, en provenance d’Amérique centrale, a été interceptée alors qu’elle était en transit vers le Pacifique Sud-Ouest. Elle n’était pas destinée au territoire de la Polynésie française, situé sur un axe désormais majeur du trafic international de drogues.



Cette saisie record s’inscrit avec succès dans le cadre du nouveau plan territorial de lutte contre les stupéfiants élaboré par le Haut-commissaire de la République en Polynésie française. Elle illustre le caractère stratégique de la coopération régionale conduite par la France avec ses partenaires les plus proches, notamment les États-Unis et l’Australie, dans la lutte contre le narcotrafic.

L’ensemble des services de l’État et les forces armées en Polynésie française sont pleinement mobilisés dans la lutte contre le narcotrafic.



Selon nos confrères de TNTV qui ont révélé la saisie dimanche soir, dix marins du Honduras et un Equatorien qui étaient à bord.



