​Rivières, la saison des curages démarre

Tahiti, le 6 octobre 2021 - La trentaine de cours d’eau identifiés sur l’île de Tahiti comme présentant un risque fort d’inondation doivent faire l’objet d’opérations de curage avant la fin de l’année. Un chantier d’ampleur à la veille duquel la Direction de l’équipement se veut pédagogue.



Opération de sensibilisation et surtout de pédagogie, mercredi matin à la Direction de l’équipement. Alors que ce service technique s’apprête à lancer, dès la mi-octobre, une campagne de curage des cours d’eau du domaine public fluvial de Tahiti, une conférence de presse a été donnée pour lever les malentendus à l’origine de problèmes récurrents lors des interventions.



En premier lieu, sur la nature des opérations curages. Comme l’a rappelé le responsable de la Direction de l’équipement (DEQ), il s’agit d’une opération de prévention des risques d’inondations. Une intervention qui consiste à évacuer l’excédent sédimentaire du lit des rivières et les encombrants végétaux ou d’origine humaine qui peuvent s’y trouver, pour rétablir un écoulement normalisé des eaux. Or "la population fait souvent la confusion entre curage et extractions de matériaux", déplore Timi Wong Yut, le directeur de cabinet de René Temeharo au ministère des Grands travaux.



À l’heure où un rien peut prendre une dimension scandaleuse sur les réseaux sociaux, la mise au point a occupé une bonne partie du point presse, tant l’amalgame semble souvent la cause de réactions d’opposition, de la part de riverains ou d’associations de protection de l’environnement, aux travaux d’entretien menés par la DEQ.



"Nous ne faisons en aucun des prélèvements de matériaux afin de les exploiter. Lorsqu’on fait nos campagnes de curage, la plupart du temps ce qui en ressort sur la partie amont des rivières, ce sont des matériaux de mauvaise qualité : des alluvions, des boues, des déchets végétaux", insiste d’ailleurs Manoura Tirao, directeur adjoint technique à la DEQ. "Dans l’agglomération, on enlève de plus en plus de déchets ménagers. Les seuls endroits où on peut dire que l’on a des matériaux de qualité, c’est lorsqu’on procède au désensablement des embouchures de rivières."



Une précision utile à brève échéance : une opération de désensablement est programmée dans l’immédiat à l’embouchure de la rivière Vaitia, au PK 37 à Papara. Des travaux de curage du lit et de l’embouchure. Une intervention identique est également planifiée à l’embouchure de la Papenoo. Les services de l’équipement veulent prendre les devants pour éviter de revivre une levée de bouclier, à l’image de celle qui s’est produite le 25 septembre dernier à Teahupoo, sur fond de travaux à l’embouchure de la Fauoro. Il s’agissait alors de reprendre le lit du cours d’eau, dévié en rive gauche après la forte houle de la mi-août. Les riverains ont dénoncé des extractions sauvages. Les matériaux extraits ont été cédés à la commune.