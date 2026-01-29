

​Retour en forêt avec Aoa à Mataiea

Tahiti, le 24 février 2026 – L’opération “Tous en forêt !” est de retour. À l’occasion de la Journée internationale des forêts, samedi 21 mars, l’association Aoa ouvre les portes de la forêt éducative de la vallée de Mo’aroa autour d’activités scientifiques, artistiques et culturelles en pleine nature.





Après le succès de la première édition en 2025, l’opération “Tous en forêt !” est reconduite cette année. À l’occasion de la Journée internationale des forêts, l’association Aoa invite petits et grands à explorer la forêt éducative de la vallée de Mo’aroa à Mataiea avec un regard à la fois scientifique, artistique et culturel. Plusieurs ateliers seront proposés autour des plantes tinctoriales, de l’illustration, de la légende du ‘uru, du tressage ou encore du vivo (flûte nasale). Des visites guidées par les papillons sont également au programme, ainsi que des créations collectives.



Plusieurs nouveautés sont prévues pour cette deuxième édition “en immersion au cœur du vivant”. Les enfants apprécieront l’initiation à l’archéologie et les tipis à peindre. Les plus grands pourront tenter leur chance à la “tombola de la biodiversité” qui mettra à l’honneur des initiatives polynésiennes engagées avec près de 300.000 francs de lots à gagner.



​Sensibilisation et restauration

Cette journée pédagogique marquera aussi le deuxième anniversaire de la forêt éducative, inaugurée le 21 mars 2024 dans un souci de préservation de la flore polynésienne et de sensibilisation aux enjeux de la biodiversité terrestre. “La forêt est ouverte toute l’année avec 1.500 élèves et 2.000 visiteurs accueillis depuis 2024, à la fois du grand public et des touristes. L’objectif, c’est de comprendre tous les services écosystémiques que la forêt rend à la population et dont on n’a souvent plus conscience”, remarque Élodie Cinquin, directrice scientifique en charge de la recherche et de la communication chez Aoa Polynesian Forests.



Plusieurs projets sont menés autour de l’agroforesterie régénérative. “On accueille des doctorants qui travaillent sur différents sujets comme la bioacoustique des oiseaux ou les micropapillons. En plus de la forêt éducative, il y a ce qu’on appelle le sanctuaire de biodiversité où l’on mène uniquement un travail de restauration en ciblant les espèces”, poursuit la référente au sujet de cet espace préservé, accessible en petit groupe sous forme de randonnées guidées. Au total, le domaine s’étend sur 230 hectares.



​Infos pratiques Samedi 21 mars 2026, de 8 à 15 heures, PK 41 côté montagne, à Mataiea. Entrée gratuite. Ateliers sur inscription à partir de 8h30. Plus d’infos sur la page Facebook : Aoa Experiences Tahiti.

