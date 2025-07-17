​Retour de la circulation alternée au PK 43

Le risque de chute de pierres et d’arbres imposait cette période de fermeture (Crédit : Anne-Charlotte Lehartel).
Tahiti, le 9 août 2025 – Après quatre semaines de restrictions liées à la poursuite du chantier du PK 43 de Hitia’a, la circulation alternée est totalement rétablie en prévision de la rentrée.
Du 15 juillet au 8 août, une phase délicate de travaux au PK 43 de Hitia’a avait à nouveau nécessité la fermeture de la circulation en journée, du lundi au vendredi. Sollicité, le ministère des Grands Travaux n’a signalé aucun contre-temps dans le planning. Comme annoncé, la circulation alternée est donc totalement rétablie en prévision de la rentrée. La vigilance reste de mise aux abords du chantier, notamment au niveau du respect des feux de signalisation.
Pour l’heure, aucune autre période de restrictions n’a été communiquée. Pour rappel, selon les dernières estimations, les travaux de terrassement devraient se poursuivre jusqu’en fin d’année, suivis de travaux routiers jusqu’à mi-2026.
