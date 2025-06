Quatre semaines de fermeture au PK 43

Tahiti, le 23 juin 2025 – Il faudra à nouveau prendre son mal en patience : du mardi 15 juillet au vendredi 8 août, la circulation sera fermée au PK 43 de Hitia’a, de 8 à 16 heures, en semaine uniquement. Cette fermeture est nécessaire pour la poursuite du chantier de sécurisation à flanc de montagne, côté Faaone. Les travaux de terrassement devraient s’achever en fin d’année.





Lancé en septembre 2023 suite à un éboulement qui avait paralysé la route territoriale de la côte est, le chantier colossal du PK 43 se prépare à aborder une nouvelle phase de fermeture à l’occasion des vacances scolaires. Une conférence de presse était organisée sur place, ce lundi après-midi, pour informer les usagers et les inviter à adapter leurs déplacements en conséquence.



“Les travaux ont bien avancé. Sur les 140 000 m3 qu’on doit déblayer, on est à peu près à 90 000 m3. (...) La partie haute est achevée et la partie basse est bien avancée”, explique Marc Pasquier, chef de l’arrondissement infrastructures à la Direction de l’équipement, prise de vue aérienne à l’appui. “Le chantier s’élève jusqu’à 100 mètres de haut. C’est un chantier complexe, très vertical et avec la proximité de la route”, poursuit-il quant aux enjeux de sécurité importants vis-à-vis de ces 300 mètres de voirie exposés.





“On n’a pas d’autre solution”

Au niveau de la partie basse, côté Faaone, une zone cristallise les difficultés au point de devoir prendre une décision radicale avec l’entreprise Boyer : “C’est une zone qui est en aplomb direct avec la route de ceinture. On n’arrive pas à dégager une zone de sécurité tampon où les matériaux ne vont pas se déverser sur la route de ceinture. La seule manière de faire cette partie des travaux, c’est de fermer la route une partie de la journée. (...) On n’a pas d’autre solution : on a envisagé des travaux de nuit, mais faire travailler des pelles hydrauliques à 50 mètres, ce n’est pas une solution sécuritaire”.



Une nouvelle phase de fermeture se profile donc du mardi 15 juillet au vendredi 8 août, de 8 à 16 heures. La route sera entièrement fermée aux véhicules, aux piétons et aux cyclistes. Ces restrictions sont valables uniquement en semaine : la circulation alternée sera rétablie tous les week-ends. La rentrée scolaire ne sera pas impactée.



Il faudra attendre quelques mois supplémentaires pour voir le bout du chantier. “Sous toute réserve, on veut finir les terrassements en fin d’année”, espère Marc Pasquier. L’entreprise en charge des travaux routiers prendra ensuite le relais. “La route sera légèrement déviée par rapport au tracé actuel. Elle sera moins sinueuse. L’objectif, c’est de finir les travaux routiers d’ici mi-2026. Dès début 2026, on pourra repasser à une circulation à deux voies, plus confortable pour les usagers”.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 23 Juin 2025 à 15:02