​Reprise des tournées médicales vers Makatea

Tahiti, le 8 avril 2022 – Après deux ans d’interruption liée à la pandémie, une mission médico-dentaire a été conduite du 28 au 31 mars sur Makatea. Les 94 habitants de l’île ont été auscultés.



La pandémie liée au Covid-19 a perturbé l’organisation des dernières tournées biannuelles, durant la période 2020-2021, et causé l’annulation des missions médicales et dentaires, notamment sur Makatea. Mais le cycle reprend. Du 28 au 31 mars, l’équipe médico-dentaire d’Avatoru s'est rendue sur l'île pour y ausculter la population.



Dès 4h du matin le lundi 28 mars, l’équipe a quitté Rangiroa pour 3h30 de traversée en poti marara, afin de soigner une population de 94 habitants. L’équipe dentaire a soigné en priorité les 10 élèves de l’école. Des brosses à dents et dentifrices ont été distribué aux enfants. Cette séance de soins a été suivie par une démonstration de l’efficacité du brossage individuel avec des révélateurs de plaques dentaires et une séance supervisée de brossage avec du gel fluoré. La dentiste a aussi soigné une trentaine d’adultes ayant reçu 52 actes de soins conservateurs ou d’extractions dentaires.



L’équipe médicale, secondée par l’auxiliaire de santé publique de Makatea, a d’abord assuré des actions préventives, avec dix consultations de médecine scolaire et trois de protection infantile. Sur le plan curatif, 30 consultations de médecine générale ont été réalisées, huit de gynécologie, six frottis cervico-utérins et dix électrocardiogrammes. L’infirmière a prélevé une dizaine de bilans sanguins avant leur départ de Makatea. Un patient a en outre bénéficié du trajet retour des soignants à Rangiroa par bateau, afin d’être évasané en urgence par un vol régulier d’Air Tahiti vers l’hôpital du Taaone.