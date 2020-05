​Reprise des consultations au CHPF

La cellule de crise sanitaire du Pays a annoncé lundi, dans son communiqué quotidien, la reprise progressive des consultations sanitaires. « Les autorités sanitaires insistent sur l’importance de maintenir voire de reprendre les protocoles de soin et de traitements existants, qu’il soit question de consultations en médecine libérale ou dans les différentes structures de la Santé publique », indique la cellule de crise. Les cabinets des chirurgiens-dentistes vont d’ailleurs rouvrir et permettre là-aussi la reprise des consultations de soins dentaires. Pour ce qui est des consultations au CHPF, une série de recommandations devront être suivies par les patients : « le strict respect de l’heure du rendez-vous, le port du masque et toujours, le respect des gestes barrières avec notamment la distanciation sociale et dans les salles d’attente, une disposition des patients un siège sur deux et une rangée sur deux ». Les patients seront appelés la veille de leur rendez-vous et interrogés sur la présence ou l’absence des symptômes épidémiques.Autre information du jour, l’opération des « caddies solidaires », lancée de manière à soutenir l’effort de solidarité en matière de dons alimentaire pour les familles dans le besoin, bénéficie désormais de nouveaux partenaires. Le groupe Wane (Carrefour) rejoint ainsi les magasins U en disposant, à la sortie de ses caisses, des caddies qui pourront accueillir les dons de la population en matière de produits secs de première nécessité et de produits d’hygiène, précise le communiqué. Le travail de répartition des dons s’effectue ensuite en lien avec les associations de terrain.Le ministre de la Santé, Jacques Raynal, avait annoncé jeudi dernier des « brigades » pour surveiller la mise en place des gestes barrières dans les magasins, et sanctionner les commerçants récalcitrants le cas échéant. « L’appellation change mais pas le principe d’action », indique le communiqué du jour. Les « équipes » de magasins remplacent les « brigades » et s’apprêtent à entamer, dès la semaine prochaine, les visites de tous les établissements de commerce alimentaire.Ces équipes sont constituées de bénévoles recensés sur la plateforme interactive benevolescovid.pf lancée par la cellule de crise sanitaire. Elles seront formées par des professionnels de santé tout au long de la semaine, commune par commune, afin de permettre la diffusion dans de bonnes conditions des règles de distanciation sociale et d’hygiène.