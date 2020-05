Tahiti, le 3 mai 2020 – Le palais de justice et l’ensemble des sites judiciaires vont reprendre progressivement à compter de cette semaine. Mais si les audiences seront tenues, les services d’accueil resteront encore fermés au public.



Le premier président et le procureur général de la cour d’appel de Papeete ont annoncé vendredi dans un communiqué la réouverture progressive des sites judiciaires en Polynésie française à compter du lundi 4 mai. Si quelques audiences et « urgences judiciaires » ont été assurées depuis le 18 mars, l’ensemble des audiences civiles et pénales du tribunal de première instance seront tenues à compter de lundi. Mais pour « ne pas favoriser la propagation du Covid-19 », les services d’accueil du tribunal seront fermés. Les agents ne recevront pas de public, mais pourront être joints par téléphone ou mail. L’accès au public étant limité, seules les personnes convoquées, les auxiliaires, collaborateurs et partenaires de justice pourront accéder aux locaux, l’accès aux services étant encadré.