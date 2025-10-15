

​René Temeharo officiellement en campagne

Tahiti, le 28 octobre 2025 - René Temeharo s’est officiellement lancé mardi dans la campagne des élections municipales à Papeete. Entouré du premier adjoint de la commune, Paul Maiotui, de l’ancien ministre Heremoana Maamaatuaiahutapu et de plusieurs candidats de mouvances politiques différentes – A here ia Porinetia, Amuitahiraa o te nunaa ma’ohi ou encore Tavini –, il a présenté les premiers élans de sa liste Tama no Papeete.





Dans une conférence de presse aux allures de meeting, celui qui s’est fait damer le pion par Rémy Brillant aux yeux du maire sortant Michel Buillard, entend ne pas avoir dit son dernier mot et joue la carte de l’encrage local.



“Les échanges que j’ai eus m’ont convaincu de me présenter aux municipales comme tête de liste”, a affirmé mardi René Temeharo face au collège Maco-Tevane, lieu d’un rendez-vous voulu symbolique. “Je me suis engagé auprès de Michel Buillard à l’âge de 23 ans, et il est l’heure de me mettre au-devant de la scène.”



Sans jamais les citer pendant l’heure de conférence, René Temeharo n’a eu de cesse de faire référence à ses deux principaux adversaires dans cette élection : Rémy Brillant, directeur général des services de la mairie de Papeete, soutenu par le maire sortant, et Tematai Le Gayic, le jeune loup du Tavini. “Tama no Papeete est une liste par et pour ceux qui payent leurs impôts à Papeete”, a-t-il dit, faisant un clin d’œil au passage au fait que Rémy Brillant vienne de Faa’a et Tematai Le Gayic de Papara. “On n’est pas à Paris ici”, a-t-il ajouté en fin de conférence de presse sur le sujet. “Ceux qui veulent se faire parachuter, ça ne va pas marcher.”



Heremoana Maamaatuaiahutapu a même tenu à confier une anecdote sur le sujet. “J’étais présent aux côtés d’Édouard Fritch quand ce dernier a demandé à Michel Buillard qui lui succéderait à la mairie de Papeete. Il lui a répondu ‘ça fait 30 ans que je prépare René. Je me retirerai et je laisserai René conduire la liste’.” “Je suis avec René parce que je tiens mes engagements”, a-t-il conclu sur le sujet. “Je laisse les autres avec leur conscience.”



“Les autres”, jamais nommés, sont renvoyés à “ce qu’ils ne savent pas faire”.

Quitter l’héritage de Michel Buillard Compagnon de route de Michel Buillard pendant de longues années, René Temeharo ne renie pas le futur ancien tāvana de la ville avec qui “il a appris beaucoup et fait de belles choses”. Mais il souhaite aujourd’hui s’en détacher. “Papeete a changé, les attentes ont changé. Il faut un nouveau souffle”, assure-t-il au micro.



Ce souffle, René Temeharo le souhaite avec les forces vives de la commune pour “faire de Papeete un lieu où il fait bon vivre ensemble”.



Du côté du programme, même si ce dernier est encore en cours de construction, les premières lignes commencent à se dévoiler. Rendre la ville plus sûre tout d’abord, non pas en chassant les sans domicile fixe, mais en les aidant. “Aujourd’hui, les familles ont peur d’aller dans Papeete. Les touristes repartent effrayés de ce qu’ils ont vu”, explique René Temeharo. “Pour en finir avec cette situation, il faut lutter contre l’insécurité et aider ceux qui vivent dans la rue avec bienveillance”, complète-t-il.



Lutte contre la drogue, contre les violences, contre la maltraitance animale et aides aux associations pour accompagner les familles figurent aussi au programme. “Il faut redonner de l’espoir”, assure-t-il. “Il faut aider le logement social et créer une cellule dédiée à l’emploi.” L’idée de mettre en place des bus gratuits qui vont sillonner les quartiers a aussi été lancée. “Papeete mérite mieux”, conclut-il.

Le spectre judiciaire

René Temeharo n’ignore pas que sur sa route ne se dresseront pas seulement d’autres candidatures. Mis en examen pour des faits de harcèlement sur son ex-concubine et de dégradation ou détérioration du bien d’autrui, il comparaîtra devant le tribunal de première instance le 20 janvier prochain. Une affaire pour laquelle il a aussi déposé plainte contre TNTV, Tahiti Infos et Radio 1 pour violation du secret de l’instruction après les révélations de nos confrères de La Mission.



“Je suis un homme transparent, pas comme ceux qui se prennent en photo seuls”, a-t-il commenté. “Le 20 janvier, je serai convoqué au tribunal et j’ai confiance en la justice. Qu’importe ce qui pourrait alors se produire”, a-t-il annoncé. “Nous serons là et nous allons réussir. Notre liste ne repose pas sur un homme, mais sur une équipe." René Temeharo n’ignore pas que sur sa route ne se dresseront pas seulement d’autres candidatures. Mis en examen pour des faits de harcèlement sur son ex-concubine et de dégradation ou détérioration du bien d’autrui, il comparaîtra devant le tribunal de première instance le 20 janvier prochain. Une affaire pour laquelle il a aussi déposé plainte contre TNTV, Tahiti Infos et Radio 1 pour violation du secret de l’instruction après les révélations de nos confrères de La Mission.“Je suis un homme transparent, pas comme ceux qui se prennent en photo seuls”, a-t-il commenté. “Le 20 janvier, je serai convoqué au tribunal et j’ai confiance en la justice. Qu’importe ce qui pourrait alors se produire”, a-t-il annoncé. “Nous serons là et nous allons réussir. Notre liste ne repose pas sur un homme, mais sur une équipe."

Quelques lignes du programme de Tama no Papeete Lutter contre l’insécurité

Lutter contre les violences

Lutter contre l’ice et les drogues

Construction de résidences sociales

Création d’un service communal d’aide à la personne

Création d’une maison pour l’emploi

Renforcement des actions de jeunesse, culturelles et sportives

Création d’une épicerie solidaire communale

Bus gratuits

Santé de proximité

