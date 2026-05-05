

​Remise en liberté refusée pour un homme poursuivi pour violences et maltraitance animale

Tahiti, le 21 mai 2026 - La demande de remise en liberté d’un homme de 39 ans a été rejetée par le tribunal correctionnel de Papeete ce jeudi 21 mai. Placé en détention provisoire dans l’attente de son procès prévu le 11 juin, il doit être jugé pour des violences volontaires et des faits de maltraitance animale, après avoir notamment été accusé d’avoir tué un chien à coups de couteau le 25 avril dernier.



Déjà condamné à plusieurs reprises, notamment pour des violences aggravées et des violences conjugales, le prévenu souffre de troubles psychiatriques et serait consommateur d’alcool et de paka. Sans domicile fixe ni garanties de représentation suffisantes selon le parquet, sa demande de remise en liberté a été rejetée en raison du risque de récidive.

Rédigé par Violaine Broquet le Jeudi 21 Mai 2026 à 17:47 | Lu 459 fois



