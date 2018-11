​Réglementation du Bingo : Pour Jacquie Graffe il y a "urgence"

PAPEETE, 27 novembre 2018 - Le représentant Tapura Huiraatira et maire de Paea, Jacquie Graffe, interpelle le gouvernement sur les causes du retard dans la mise en œuvre de la réglementation sur les loteries Bingo. Le projet de texte est en instance à l’assemblée depuis octobre 2017."Comme je vous l’ai rappelé le 5 juillet 2018, il ressort de nos échanges avec la population une constante et réelle attente quant aux modalité d’encadrement du Bingo", rappelle le représentant Tapura, maire de Paea, Jacquie Graffe, dans une question orale transmise mardi à l’assemblée et inscrite à l’ordre du jour de la séance plénière de ce jeudi."La population a faim de Bingo", observe par ailleurs le maire de Paea qui s’étonne que le projet de réglementation des loteries de Bingo demeure depuis le 6 juillet dernier au nombre des affaires en instance à Tarahoi, crédité de la mention "Urgence signalée".Le projet de texte avait été soumis à l’avis du Conseil économique social et culturel (CESC) en juillet 2017 où il avait reçu un avis favorable. Ce projet de loi avait été approuvé en conseil des ministres début octobre 2017, puis transmis à l’assemblée où il avait également reçu un avis favorable trois semaines plus tard, en commission législative.En juillet dernier, déjà interpellé par le même Jacquie Graffe au sujet de ce projet de réglementation des loteries de Bingo, le gouvernement avait présenté la nécessité de revoir certaines de ses modalités. "Mais depuis, plus rien, constate le représentant-maire de Paea. Nous n’avons a priori pas la même définition du mot ‘urgence’."En attendant, "les Bingo clandestins perdurent et se multiplient. Nous en faisons le constat et la traque chaque week-end. (…) Oui, il y a urgence signalée", pour Jacquie Graffe. Le maire de Paea y voit pourtant l’opportunité de "poser un cadre et instituer une fiscalité sur ces loteries qui profiterait aux communes".