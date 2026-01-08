

​Record de fréquentation à l’aéroport en 2025

Tahiti, le 13 janvier 2026 - L’aéroport de Tahiti-Faa’a clôture 2025 sur un record historique avec plus de 1,7 million de passagers commerciaux réguliers, soit une croissance globale de 6 % par rapport à 2024.



Le mois de décembre 2025 a consacré une année exceptionnelle pour l’aéroport de Tahiti-Faa’a, avec +9 % de trafic domestique et +2 % de trafic international par rapport à décembre 2024. En conséquence, l’aéroport de Tahiti-Faa’a franchit pour la première fois de son histoire la barre des 1,7 million de passagers commerciaux réguliers en 2025, soit une hausse globale de 6 % par rapport à 2024. Cette performance est portée par la croissance du trafic international (+7 %) et la progression du domestique (+4 %), confirmant la dynamique positive du secteur aérien polynésien.



Le trafic international de passagers réguliers reste fortement structuré autour des hubs majeurs, avec Los Angeles et Paris-CDG qui demeurent les deux principales portes d’entrée.



Auckland et San Francisco consolident leur rôle clé dans la desserte transpacifique et la côte ouest américaine, tandis que Paris-Orly complète l’axe européen.



La présence d’escales comme Tokyo-Narita, Seattle, Rarotonga, Honolulu, Nouméa et Nandi illustre la diversité des liaisons offertes.



Chiffres clés – décembre 2025

Trafic domestique : 75 761 passagers réguliers (+9 % vs décembre 2024)

Trafic international : 68 330 passagers réguliers (+2 % vs décembre 2024)

Trafic total : 144 091 passagers réguliers (+ 5 % vs décembre 2024)

Bilan janvier à décembre 2025

Trafic domestique : 899 610 passagers réguliers (+4 % vs jan.-déc. 2024)

Trafic international : 822 656 passagers réguliers (+7 % vs jan.-déc. 2024)

Trafic domestique : 899 610 passagers réguliers (+4 % vs jan.-déc. 2024)

Trafic international : 822 656 passagers réguliers (+7 % vs jan.-déc. 2024)

Trafic total : 1 722 266 passagers réguliers (+6 % vs jan.-déc. 2024)

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 13 Janvier 2026 à 15:04 | Lu 261 fois



