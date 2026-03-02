

​Rauhere Martin chante Mahaena

Tahiti, le 18 mars 2026 - Finaliste de Nescafé Star 2019, Rauhere Martin signe un album de six chansons, dont une dédiée à la commune de son enfance : Mahaena. Un “hommage à ses habitants”, dont sa grand-mère maternelle, avec la volonté de mettre en lumière ce district “naturel et authentique” de Hitia’a o te Ra. Tourné dans plusieurs lieux emblématiques, un clip sera diffusé autour de mi-avril.





Rauhere Martin a grandi à Mahaena, commune rurale de 1 200 âmes située entre Hitia’a et Tiarei, à Hitia’a o te Ra, sur la côte est de Tahiti. Chargée de projets dans une agence d’événementiel et de communication, elle s’est investie pour les jeunes en tant que présidente de l’association Jeunesse LRP Power, organisatrice de l’élection Miss et Mister Hitia’a o te Ra en 2019 et 2022. Mais la jeune femme de 26 ans est aussi connue pour ses talents musicaux.



​Un talent inné

“J’ai commencé à écrire à l’âge de 12 ou 13 ans. Quand mon père est décédé, mes grands-parents maternels m’ont offert une guitare. J’ai appris à jouer sur YouTube, puis j’ai commencé à composer des mélodies. Composer et chanter, c’est venu naturellement. J’ai trouvé de l’inspiration dans l’Église. Je suis catholique, mais mes grands-parents étaient adventistes, une confession où il y a beaucoup de chants internationaux”, confie-t-elle.



Rauhere Martin commence à se faire un nom en publiant sur les réseaux sociaux. En 2014, alors qu’elle est encore au collège, elle marque les esprits avec C’était toi. “Au fil des années, j’ai participé à des concours. Je me suis vraiment fait connaître grâce à Nescafé Star 2019, puis on m’a contactée pour participer au Heiva i Tahiti et au Hura Tapairu, et j’ai pu faire mon album grâce à la Sacem. J’ai enregistré six chansons que je sors une par une, petit à petit.”



Deux premières chansons sont sorties depuis l’année dernière, dont Ta’u Here Anoenoe, dédiée à sa fille de 3 ans : “La plupart de mes compostions sont inspirées par des moments marquants de ma vie ou par des personnes qui sont importantes pour moi”. Le prochain titre qui sera dévoilé au grand public mettra à l’honneur le district dans lequel Rauhere Martin puise ses racines : Mahaena.





Une chanson et un clip

Un titre sobre, mais évident pour l’artiste. “L’histoire de cette chanson, c’est un enfant – moi-même – qui raconte sa commune, sa richesse naturelle et son authenticité en tant que terre paisible. Je veux promouvoir cette petite commune et rendre hommage à ses habitants, à tous ceux qui y ont vécu, dont ma grand-mère qui est décédée l’année dernière. Elle m’a élevée à Mahaena, qui gagne à être connue : beaucoup de personnes la traversent sans y prêter attention, car elle ne fait que quelques kilomètres de long. Et trop de gens confondent son nom avec celui de Mahina”, remarque Rauhere Martin.



Au-delà des mots et de la mélodie, l’hommage à Mahaena passe aussi par l’image. Il y a deux semaines, un clip a été tourné entre différents lieux emblématiques : la plage de la pointe Anapu, le snack historique du district, l’église et “le tournant”, mais aussi le quartier Faarahi et sa vallée, où Rauhere Martin a passé son enfance. À l’écran, elle a souhaité mettre en avant ses proches, mais aussi la grande famille de Mahaena : “Il y a des enfants de ma famille, dont une surfeuse qui est ma cousine et qui symbolise la légende de Hinaraurea. L’acteur principal est mon oncle, le frère de ma mère, et on retrouve des habitants qu’on a l’habitude de voir en bord de route avec leurs fleurs ou leurs fruits et légumes”.



Elle est tout aussi bien entourée sur le plan professionnel. “J’ai une super équipe ! Ça va d’Eremoana Ebb en studio à Naui Tepa pour la traduction en tahitien, jusqu’à ma directrice, qui est aussi une amie, qui m’a aidée à financer le clip, et le réalisateur, qui est un ami. Je n’oublie pas ma grand-mère, qui a participé à l’écriture de cette chanson pour sa commune.”



Diffusion mi-avril

La diffusion de la chanson et du clip de Mahaena devrait intervenir autour de mi-avril, le temps de terminer le montage vidéo. “J’ai hâte que les gens puissent entendre et découvrir ce beau projet !”, conclut Rauhere Martin avec enthousiasme. L’artiste envisage de remonter sur scène cette année à Tahiti, et pourquoi pas à l’occasion des festivités de juillet, chez elle, à Hitia’a o te Ra.



À suivre Facebook : Rauhere Highfree

YouTube : Rauhere Martin



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 18 Mars 2026 à 16:11 | Lu 618 fois



