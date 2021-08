​Rangiroa face au Covid-19

Rangiroa, le août 2021 - Face à la propagation rapide du Covid-19 à Rangiroa avec 21 cas actifs recensés vendredi, le maire Tahuhu Maraeura s'est adressé à sa population en lui demandant de s'unir pour faire face au virus. Après l'annulation du Super aito, c'est cette fois le grand festival Farerai Haga de septembre qui est reporté.



Rangiroa n’est pas épargnée par la crise sanitaire actuelle qui ne cesse de prendre de l’ampleur avec plus de 21 cas de covid-19 actifs recensés vendredi. Tahuhu Maraeura, le maire de l'atoll a adressé vendredi un message à sa population sur la page Facebook de la commune au sujet de la propagation du Covid-19. Le tāvana appelle ses administrés à être responsables et à s'unir afin de contrer le virus "Je sais que nous vivons des restrictions depuis longtemps maintenant et moi-même suis épuisé de vivre cela. Mais ce n'est pas le moment de tout relâcher." Ainsi, il demande à la population de respecter en tout point les mesures sanitaires et gestes barrière. Il rappelle également qu'"attraper le virus n'est pas une honte" en précisant l'attitude à adopter lorsqu'on est un cas positif : s'isoler et prévenir ses proches avec qui on a été en contact.



Super aito annulé, Farerei Haga reporté



D'autre part, la municipalité a décidé de déprogrammer deux grands événements. Tout d'abord, la très attendue course de va'a du Super aito qui devait se tenir pour la première fois à Rangiroa, du 20 au 22 août. "Ce sont plus de 200 participants qui devaient se rendre sur notre atoll ,nous avons donc préféré annuler le Super aito ici à Rangiroa pour la simple raison de la flambée de cas sur l’ensemble de la Polynésie" confie le tāvana. Quant au grand festival Farerei Haga, prévu au mois de septembre, il est reporté. "Nous avons discuté avec le président du comité du tourisme de Rangiroa Philippe Cabral, il nous a demandé si on pouvait reporter l’événement en attendant de voir comment évoluent les cas sur l’ensemble de la Polynésie" souligne Tahuhu Maraeura. Pour l'heure, le Farerei Haga est repoussé aux vacances scolaires d’octobre. De plus, l'inauguration de l’église catholique de Tiputa, qui sort d’une année de rénovation, n'aura pas lieu le 15 août comme prévu et sera reportée à une date ultérieure.