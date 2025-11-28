

​Raiana Papu-Teihotu, nouvelle maire déléguée de Maiao

Tahiti le 18 décembre 2025. Reiana Papu épouse Teihotu remplace Tama Ina, décédé le mois dernier.





Conformément aux règles applicables en matière de remplacement des élus municipaux, Reiana Papu épouse Teihotu est devenue conseillère municipale de Maiao après le décès de Tama Ina, son prédécesseur.



Elle a été élue maire délégué par le conseil municipal de Moorea-Maiao jeudi étant la seule élue pouvant présenter sa candidature.

L’élection s’est déroulée à bulletin secret et Reiana Papu Teihotu a été élue maire déléguée de Maiao à l’unanimité. Elle a participé hier à son premier conseil municipal.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 18 Décembre 2025 à 16:00 | Lu 165 fois



