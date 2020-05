​Qui est testé en Polynésie ?

Tahiti, le 10 mai 2020 – La cellule de crise sanitaire a publié ce week-end un graphique indiquant la répartition de la population polynésienne dépistée depuis le début de l’épidémie en fonction du type de vérification des autorités : retour de voyage, sujet contact, retour dans les îles…



Le graphique publié ce week-end par la cellule de crise sanitaire sur la page Facebook de la direction de la Santé permet de mieux identifier le type de populations dépisté en Polynésie française depuis le début de l’épidémie de coronavirus. Ainsi, la plus grande proportion des tests, un tiers d’entre eux, ont été réservés aux cas « covid-like » c’est à dire aux cas présentant des symptômes proches de ceux du coronavirus. Deuxième catégorie la plus dépistée, un cinquième des tests ont été pratiqués sur des personnes en retour de voyage depuis l’extérieur vers la Polynésie. Le troisième cas de figure le plus souvent dépisté étant les « sujets contacts » qui sont les personnes entrées en contact avec des cas confirmés de coronavirus.