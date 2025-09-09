

​Quand l'ice “détruit la famille”

Tahiti, le 12 septembre 2025 – Le tribunal correctionnel a jugé, jeudi en comparution immédiate, un toxicomane de 33 ans poursuivi pour avoir cambriolé les domiciles de sa famille et pour avoir menacé de tuer son père. Il a été condamné à huit mois de prison ferme.



Une semaine après que la marche contre l'ice a réuni des milliers de Polynésiens dans tous les archipels du Fenua, le tribunal correctionnel s'est penché jeudi sur le cas d'un homme de 33 ans, accro à la méthamphétamine depuis 18 ans, qui était poursuivi pour des vols aggravés et pour avoir menacer de tuer son propre père. Le 17 août à Paea et alors qu'il vivait dans la rue, ce trentenaire sans emploi était entré chez sa tante et y avait volé de l'argent. Quelques jours plus tard, il s'était cette fois introduit par effraction chez son oncle où il avait volé des denrées alimentaires ainsi qu'une enceinte acoustique. Placé en garde à vue, l'homme avait réussi à s'échapper avant d'être retrouvé par un mūto’i non loin de la gendarmerie. Tous ces actes avaient été commis alors qu'il se trouvait sous le coup d'un sursis probatoire.



S'il a reconnu les faits lors de sa comparution jeudi, le jeune homme s'est montré très agité à la barre du tribunal. Alternant entre les pleurs et les cris, il a tout d'abord accusé son oncle d'être à l'origine de sa situation précaire. Il a ensuite évoqué son addiction à l'ice en expliquant qu'il volait pour en acheter et qu'il était “malade”. Entendu à son tour, son père a fait part de son désarroi en expliquant que son enfant avait changé depuis qu'il était toxicomane. “J'en ai déjà parlé avec lui, il sait que ça détruit la famille”, a poursuivi le sexagénaire avant d'expliquer que son fils était devenu “incontrôlable”.



“Choix désastreux”



“Il est important de comprendre le contexte mais aussi de renvoyer Monsieur à ses responsabilités. Il est majeur, il a fait le choix désastreux de commencer à consommer de l'ice mais il faut désormais le renvoyer à ses responsabilités car ce n'est pas le procès de cette drogue mais bien le sien”. Lors de ses réquisitions, le procureur de la République a demandé au tribunal de condamner le prévenu à un an de prison ferme ainsi qu'à la révocation de la peine de trois mois de prison avec sursis à laquelle le prévenu avait été condamné en 2024.



Rebondissant sur les propos du représentant du ministère public, Me John Tefan a assuré pour la défense du prévenu que “s'il est vrai que ce n'est pas le procès de l'ice”, il n'en demeure pas moins que “sans ça, il n'aurait pas été à la barre du tribunal aujourd'hui”. L'avocat a ensuite déclaré qu'il avait “pitié” de son client qui vole uniquement pour pouvoir s'acheter de l'ice. Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné le prévenu à huit mois de prison ferme.



Rédigé par Garance Colbert le Vendredi 12 Septembre 2025




