

​Près d’un kilo de cocaïne découvert dans un colis

Tahiti le 26 novembre 2025. 940 grammes de cocaïne ont été découverts par la gendarmerie le mois dernier au cours d'une interception de colis postal.





Le mois dernier, les gendarmes de l'antenne OFAST de Papeete ont intercepté un colis postal suspect en provenance des États-Unis. A l’intérieur, 940 g de cocaïne ont été découverts soigneusement dissimulés. Deux individus, dont le commanditaire, ont immédiatement été placés en garde à vue.



Présentés au parquet de Papeete, les deux mis en cause ont été incarcérés dans l’attente de leur jugement prévu en janvier.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 26 Novembre 2025 à 11:12 | Lu 983 fois



