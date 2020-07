​Préavis de grève à l’OPH : des négociations mais pas d’accord

Tahiti, le 11 juillet 2020 - A la suite du dépôt d’un préavis de grève du syndicat A Ti’a i Mua, la direction générale de l’OPH a indiqué vendredi dans un communiqué que des négociations avaient été entamées. Si la direction générale s’est déclarée favorable à la mise en œuvre d’une réorganisation de l’établissement, les parties se sont quittées sans avoir trouvé d’accord.



Le 9 juillet, le syndicat A Ti'a i Mua avait déposé un préavis de grève à l’Office polynésien de l’habitat (OPH) avec effet le 15 juillet. Le syndicat demandait un gel des embauches dans l’établissement public et exigeait également des engagements pour une refonte du fonctionnement de l’établissement et en attendant, le gel des embauches.



Dans un communiqué transmis vendredi, la direction générale de l’OPH a indiqué qu’elle avait entamé des négociations avec A Ti’a i Mua et qu’elle s’était déclarée « favorable à la mise en œuvre d’une réorganisation de l’établissement selon un calendrier à définir avec le comité d’entreprise de l’Office ». La direction générale de l’OPH fait également savoir que, « concernant les embauches, à savoir les dix nouveaux recrutements validés par le conseil d’administration de l’Office pour l’année 2020 », elle a confirmé le « besoin de pourvoir rapidement à ces embauches afin de soutenir l’activité économique du Pays et répondre aux familles en attente de logement à Tahiti et dans les îles, ainsi qu’à ses usagers ».



Le syndicat a placé le gel des embauches comme un point de revendication préalable malgré l’accord de la direction sur la réorganisation des activités mais les parties se sont quittées sans trouver d’accord et sans avoir fixé une date pour une prochaine rencontre.