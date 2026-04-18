

​Pointe Riri : “Ça nous change la vie !”

Tahiti, le 1er mai 2026 – Ambiance festive, ce vendredi après-midi, au parc public de la pointe Riri de Toahotu inauguré en présence de la population, ravie de renouer avec les lieux et de profiter des nouveaux aménagements réalisés par le Pays. Pour la société délégataire du site, ce n’est “qu’une première étape” : baptisé Te Hono Nui, le parc accueillera prochainement des jeux aquatiques flottants gratuits dans la lagune, ainsi qu’un Fare Metua à vocation culturelle et événementielle.





Comme annoncé, le parc de la pointe Riri a ouvert ses portes au public ce vendredi après-midi.

Comme annoncé, le parc de la pointe Riri a ouvert ses portes au public ce vendredi après-midi. Une inauguration attendue avec impatience par les riverains, également chargée en émotions pour la délégataire du site, Heia Heyman, originaire de Vairao. “Ce lieu n’est pas comme les autres. La pointe Riri, pour beaucoup d’entre nous, ce sont des souvenirs d’enfance (...). J’ai à cœur de contribuer au développement de ce territoire qui m’a vue grandir”, a-t-elle confié lors des discours.

​Fare Metua et jeux aquatiques à suivre

Baptisé Te Hono Nui (Le Grand Lien), ce parc a vocation à devenir un lieu de vie, de rencontre et de partage. Plusieurs projets sont envisagés, comme des week-ends à thème autour de l’artisanat, de la culture, de la musique, du sport et plus largement des talents locaux, à l’image des prestations assurées par la troupe de danse Teva i Tai et du chanteur Nohorai. Sur le plan touristique, l’ambition est de faire en sorte que la Presqu’île ne soit plus seulement “un passage”, mais “une destination”. L’ouverture du restaurant au bord de l’eau “dans quelques semaines”, au mois de juin, devrait y contribuer.



Pour Heia Heyman, ce n’est “qu’une première étape”. Deux grandes annonces ont en effet donné un aperçu des projets de développement du site : la création d’un Fare Metua, “futur centre événementiel à vocation culturelle et de divertissement, capable d’accueillir des spectacles de danse, des animations musicales, des événements familiaux, associatifs, culturels et professionnels” ; et la volonté “d’offrir aux enfants des infrastructures qui n’existent nulle part ailleurs en Polynésie”, à travers la réception prochaine “de jeux aquatiques flottants qui seront installés au centre de la lagune”, accessibles gratuitement.





Un investissement important

Cette implication et cette vision ont été saluées par les officiels présents, dont le maire de Taiarapu-Ouest et président de Terehēamanu, Faana Taputu. “Nous sommes très heureux de cette ouverture. C’est un très bel endroit et nous serons présents pour soutenir l’équipe en faveur de son développement”, nous a indiqué le tāvana.



“Ce site s’adresse aux familles, aux jeunes, aux matahiapo, aux habitants de Toahotu et de Taiarapu-Ouest, à l’ensemble des habitants de Tahiti et de la Polynésie, et aux visiteurs. C’est un lieu ouvert, agréable, sécurisé et tourné vers le lagon avec des espaces de promenade, des aires de jeux, des équipements sportifs, des sanitaires, une marina, un restaurant et des espaces d’accueil. Le Pays a consenti ici un investissement important de l’ordre de 1,8 milliard de francs en cofinancement avec l’État. Cet engagement traduit une volonté simple : donner à la population accès à la mer, à des équipements de qualité et à des espaces publics”, a souligné le ministre des Sports et de la Jeunesse, en charge de l’Artisanat, Kainuu Temauri.



“Bienvenue chez vous !”

“Bienvenue chez vous !” : l’appel a été entendu et le parc a repris vie. L’affluence était telle que le parking de 150 places n’a pas suffi à stationner tous les véhicules. Les habitants ont sillonné les allées paysagées du parc, l’occasion de découvrir des nouveautés inattendues, comme des panneaux de sensibilisation à l’environnement (coraux, oiseaux, plantes, etc.). D’autres avaient apporté leurs chaises et pē’ue comme Graziella, installée à proximité de l’aire de jeux pour enfants, particulièrement prisée. “On venait régulièrement ici avant la fermeture. On voulait découvrir les aménagements et profiter des animations. Le cadre est magnifique. Il n’y a pas grand-chose à la Presqu’île, alors ça nous change la vie !”, confie cette résidente de Faaone, accompagnée de ses enfants.



D’autres ont préféré se jeter à l’eau, comme le fils de Brigitte, résidente de Toahotu : “Je suis contente de pouvoir enfin revenir ici. C’est un lieu très agréable ! Il y a du changement : j’aime beaucoup, surtout le fait que ce soit toujours aussi verdoyant”. “C’est super bien aménagé. Il y a tout ce qu’il faut pour les petits et les grands. On va revenir régulièrement, c’est sûr ! Félicitations à l’équipe : on attendait que ça que ça ouvre et qu’on puisse en profiter”, confirment Tema et Tutea, deux amis de Vairao.



L’ensemble des usagers sont invités à respecter le règlement intérieur pour “protéger l’esprit familial” du parc, ouvert tous les jours de 6 à 22 heures.









Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Vendredi 1 Mai 2026 à 20:44 | Lu 1766 fois



