

​Pointe Riri, une inauguration attendue

Tahiti, le 29 avril 2026 - Enfin, c’est officiel ! Après trois ans de travaux et d’attente, le parc de la pointe Riri à Toahotu ouvrira ses portes au public ce vendredi 1er mai, à partir de 15 heures. La délégataire du site, Heia Heyman, et la directrice d’exploitation, Poerani Durand, convient la population à l’événement lors duquel sera dévoilé le nom du parc. Un espace en accès libre à l’exception de la marina et du restaurant, où les premiers clients devraient pouvoir s’attabler en juin.





Entre les plantes et l’affichage, l’équipe de la pointe Riri était à pied d’œuvre ce mercredi pour finaliser les derniers détails avant l’ouverture au public vendredi, à partir de 15 heures. Fermé depuis mars 2023 pour des travaux d’aménagement terrestres et maritimes menés par le Service du tourisme en partenariat avec la Direction de l’équipement à hauteur de 1,7 milliard de francs, le site de 4 hectares a finalement vu passer les épreuves olympiques de surf de juillet 2024 sans y contribuer. Une fois le chantier livré, la procédure administrative de délégation de service public (DSP) a abouti à la désignation de la société Haumea Mana, qui a pris le dossier en main en août 2025 tant d’un point de vue de la gestion que de l’entretien.



Des travaux complémentaires

Envisagée en décembre, l’ouverture a été reportée pour mener à bien plusieurs aménagements complémentaires, confrontés à des aléas météorologiques et logistiques. “On a dû réaménager le restaurant. Nous avons ajouté des éléments et réalisé des extensions, habillé l’ensemble et misé sur des baies vitrées pour faire face à la pluie et au mara’amu. On ne pouvait pas accueillir convenablement les clients sans ces éléments et je n’ai pas souhaité ouvrir le site pendant les travaux pour des raisons de sécurité, notamment vis-à-vis des enfants”, explique Heia Heyman, présidente de Haumea Mana et délégataire du site.



Un local faisant office de bureau a été ajouté. L’embellissement de la plage faisait également partie des points à retravailler suite au chantier, mais elle a pour l’heure été laissée dans l’état : “On a essayé de voir ce qui était possible au niveau du Pays pour l’améliorer, parce qu’on a constaté qu’elle a beaucoup changé, mais il n’y a pas de budget. Du sable avait été ajouté, mais à cause des nouvelles ouvertures réalisées dans le lagon, le sable est emporté par le courant.”





​La marina opérationnelle, le restaurant en juin

Parking, aire de jeux et agrès sportifs, douches et sanitaires, accès pour les rameurs, tables de pique-nique, fare pōte’e, l’ensemble du parc arboré sera en accès libre de 6 à 22 heures, à l’exception de la marina. “Il y a une tarification à l’année ou à la journée, que ce soit pour les habitants de la Presqu’île, les prestataires, les touristes, etc. C’est pour du stationnement, pas pour de l’habitation”, précise Poerani Durand, directrice d’exploitation du site. S’agissant du restaurant, l’ouverture est annoncée pour le mois de juin, “le temps de terminer quelques ajustements et la formation de l’équipe”. Le menu promet “une cuisine accessible et locale”, qui mettra notamment à l’honneur les produits de la mer. Outre la quinzaine de salariés recrutés en restauration, l’équipe compte un responsable de l’entretien et d’autres embauches sont prévues. Le gardiennage du site, également à la charge de Haumea Mana via une société spécialisée, devrait être renforcé.



Un point important, d’autant que sur les réseaux sociaux, les nouvelles interdictions passent mal auprès de certains habitués. “Le règlement, c’est pas d’animaux, pas de vélo, pas de barbecue, pas d’alcool, pas de cigarette ou vapo, et pas d’enceinte musicale pour des raisons de respect. On appelle à la bienveillance de chacun. On est sur un site public : on ne peut pas faire n’importe quoi”, maintient Heia Heyman.



Vendredi 1er mai, à 15 heures

Quant à la zone voisine dédiée aux pêcheurs – qui dispose notamment d’une cale de mise à l’eau –, sa gestion n’est pas incluse dans la DSP, comme l’illustre l’absence d’entretien régulier de la clôture : “On attend l’appel d’offres”.



Dans l’immédiat, le duo donne donc rendez-vous à la population ce vendredi après-midi. Plusieurs officiels ont déjà confirmé leur présence. Des discours, des danses et un concert de Nohorai sont au programme des festivités, ainsi qu’un ‘ōrero pour dévoiler le nom du parc. “Merci à tous pour votre patience : c’est bon, on est prêt !”



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 29 Avril 2026 à 16:55 | Lu 1138 fois



