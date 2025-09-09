

​Perturbations sur la fibre et l’ADSL chez Onati sur plusieurs îles

Tahiti le 24 septembre 2025. Dans un communiqué envoyé ce mercredi matin, la société Onati prévient ses utilisateurs qu’une "perturbation sur le réseau internet (ADSL/Fibre), affectant l’accès à Internet et la téléphonie fixe sur IP de certains abonnés sur plusieurs îles" est en cours.





"Un dysfonctionnement d’alimentation en énergie, survenu dans l’un de nos locaux techniques, a entraîné la mise en protection de plusieurs équipements. Le rétablissement des services est en cours et devrait se poursuivre progressivement dans la matinée", précise Onati.



Les services mobiles (appels, SMS et Internet mobile) fonctionnent quant à eux normalement.



Les équipes d’Onati sont mobilisées afin de rétablir l’ensemble des services dans les plus brefs délais.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 24 Septembre 2025 à 09:12 | Lu 793 fois



