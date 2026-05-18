

​Pepena s’envole pour un tour du monde

Tahiti le 10 juin 2026. Après plus de huit mois de préparation, l’artiste polynésien Pepena annonce officiellement le lancement de son ambitieux World Tour 2026, une tournée internationale qui le conduira à travers plusieurs destinations du Pacifique et d’Europe dans le cadre d’un projet culturel, artistique et humain d’envergure.





Cette tournée a pour objectif de promouvoir la richesse de la culture polynésienne au-delà des frontières et de créer de nouvelles opportunités d’échanges avec des artistes et des publics du monde entier.



Les premières dates annoncées sont : Australie (du 10 au 15 novembre 2026), France (du 16 au 25 novembre 2026), La Réunion (du 26 novembre au 3 décembre 2026), France – Projet spécial (du 3 au 5 décembre 2026) et la Nouvelle-Calédonie (du 15 au 22 décembre 2026).



Ces dates demeurent susceptibles d’évoluer en fonction des collaborations, opportunités et partenariats qui pourraient être confirmés dans les prochains mois.



Au-delà des concerts, cette tournée se veut également une véritable mission de représentation culturelle, visant à mettre en lumière le patrimoine, les valeurs et l’identité de la Polynésie française auprès d’un public international.



Dans le cadre de cette tournée, Pepena rencontrera un chanteur international afin de réaliser un échange artistique exclusif.

Cette rencontre pourrait déboucher sur une future collaboration musicale et constitue l’une des grandes annonces à venir du projet.

L’identité de cet artiste sera dévoilée ultérieurement.



Afin d’associer pleinement sa communauté à cette aventure, plusieurs opérations spéciales seront organisées tout au long de la tournée.



Des jeux-concours mensuels permettront notamment au public de remporter de nombreux lots, cadeaux exclusifs et expériences uniques liées au World Tour 2026.



Pepena est un artiste polynésien dont l’univers musical puise son inspiration dans les richesses culturelles du Fenua tout en s’ouvrant aux influences contemporaines.



À travers sa musique, ses projets et ses engagements, il œuvre au rayonnement de la Polynésie française et à la valorisation de son identité culturelle auprès d’un public toujours plus large.



Le Pepena World Tour 2026 marque une étape importante de son parcours avec la volonté de partager les couleurs, les valeurs et l’énergie du Fenua sur la scène internationale.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 10 Juin 2026 à 12:07 | Lu 307 fois



