​Pas de retour prévu pour les Polynésiens bloqués en métropole

Tahiti, le 7 avril 2020 – Dans un message vidéo posté sur les réseaux sociaux, le président Edouard Fritch s’est adressé mardi aux résidents polynésiens actuellement en métropole pour leur réaffirmer qu’ils ne pourront pas rentrer au fenua « tant que la Polynésie française sera en situation de confinement ».



Le président du Pays, Edouard Fritch, a diffusé mardi un message vidéo sur sa page Facebook dans lequel il s’est adressé aux résidents polynésiens bloqués en métropole. En effet, depuis la suspension des vols commerciaux, ces résidents ne peuvent plus rentrer au fenua. « Je suis bien conscient que certains d’entre vous ont du mal à supporter cette situation difficile, loin de votre famille et pour certains de ne pas pouvoir regagner votre travail. Bien sûr vous ne comprenez pas pourquoi vous ne pouvez pas rentrer chez vous, vous attendez de savoir quand vous pourrez rentrer ». Le président explique que malgré les mesures de contrôle sanitaire aux frontières, « le virus est entré chez nous avec ceux qui rentraient de métropole ». Revenant sur la suspension des vols internationaux, le président indique que « ces mesures ne sont pas prises pour vous pénaliser. Elles sont prises pour protéger les Polynésiens et leurs familles. » Edouard Fritch assure dans son message que ces résidents, font « partie de nos préoccupations » et qu’il a demandé à la délégation de la Polynésie française à Paris de les « aider en cas de besoin ».



Mais surtout, le président du Pays annonce ne pas vouloir « donner de faux espoirs ». Il rappelle que le haut-commissaire a déjà communiqué pour dire que les avions de la continuité territoriale qui vont atterrir à Paris ne prendront pas de passagers, et confirme que ces appareils pourront uniquement rapporter du matériel médical et de première urgence pour le Pays. « Tant que la Polynésie française sera en situation de confinement, vous ne pourrez pas rentrer », explique Edouard Fritch. « J’en appelle à votre sens des responsabilités, à votre civisme. Personne n’a souhaité cette situation et personne ne veut qu’elle dure trop longtemps et c’est en évitant les déplacements de population que nous éviterons la circulation du virus. » Et le président de conclure, « plus vite nous stopperons la progression du virus, plus vite vous rentrerez et plus vite nous nous reverrons ».