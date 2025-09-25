​Ouverture de l’appel à projets du Fonds du Pacifique

Tahiti le 21 octobre 2025. L’appel à projets 2026 du « Fonds de coopération économique, sociale et culturelle pour le Pacifique » dit Fonds Pacifique a été lancé par le Secrétariat permanent pour le Pacifique (SPP) du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Les porteurs de projet sont invités à télécharger le dossier de demande de subvention depuis le site internet des services de l’État en Polynésie française dès à présent et à l’envoyer, dûment complété, avant le 31 décembre 2025, à l’adresse suivante : [email protected], avec copie à [email protected]
Les projets doivent, obligatoirement, contribuer à l’insertion régionale des collectivités françaises océaniennes (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna) et aux actions de coopération économique, sociale et culturelle dans le Pacifique. Tous les projets présentés doivent nécessairement avoir cette dimension régionale en impliquant au minimum un partenariat avec un État insulaire du Pacifique.
La priorité sera donnée aux projets visant à un impact durable, concret et perceptible pour les populations bénéficiaires ou valorisant l’engagement de la jeunesse des collectivités françaises du Pacifique dans la région (notamment par le déploiement de volontaires de solidarité internationale).
Pour 2026, les thématiques suivantes seront retenues en priorité : Le sport, comme vecteur de coopération et d’échanges entre les territoires et États du Pacifique, ce qui tombe très bien pour l’organisation des Jeux du pacifique, le développement du secteur audiovisuel et la promotion de la francophonie, ce qui tombe là encore très bien puisque la Direction générale de l'économie numérique (DGEN) vient de lancer un dispositif pour accompagner le développement et la promotion de l’audiovisuel polynésien à l’échelle locale et internationale, et les thématiques liées au « plan stratégique 2022-2031 » de la Communauté du Pacifique et à la stratégie « 2050 pour le continent bleu du Pacifique » du Forum des Iles du Pacifique.
La contribution du fonds Pacifique ne doit pas dépasser 50 % du coût global du projet. Une attention spécifique sera portée sur l’équilibre du projet prévisionnel et la présence des lettres d’engagement des éventuels co-partenaires, les cofinancements devant être confirmés au moment de la constitution du dossier.
En 2025, sur les 52 projets déposés en Polynésie française, 14 d’entre eux ont été sélectionnés, représentant ainsi un tiers des projets retenus dans le cadre de ce dispositif.
