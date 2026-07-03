

​Oscar Temaru se propose pour remplacer Brotherson

Tahiti le 27 juillet 2026. Dans un nouveau courrier envoyé ce jour aux rédactions, le président du Tavini, Oscar Temaru, encourage son gendre, Moetai Brotherson, à démissionner. Malade, fatigué, régulièrement hospitalisé, Oscar Temaru se propose "d’assumer cette responsabilité au service de notre Pays et de notre peuple."





Autre courrier, même discours. Dans une missive communiquée ce lundi aux rédactions, le leader du Tavini, a signé de sa main, une première depuis trois semaines au Tavini, une nouvelle charge contre le président du Pays, Moetai Brotherson, l’encourageant à remettre son mandat dans les mains des électeurs.



Gestion de l’aéroport, exploitation des fonds marins sont une fois de plus mis en avant pour dénoncer le laxisme du président du Pays dans sa gestion des biens territoriaux face à l’Etat. "Aujourd'hui, le projet de confier la gestion de notre aéroport international au moyen d'un bail de quarante ans à une entreprise extérieure constitue une nouvelle étape dans cette logique de dépossession", écrit Oscar Temaru qui semble oublier le fiasco de la gestion par le Pays à l’époque de la Setil-aéroport.



"Notre aéroport est bien plus qu'une infrastructure économique. Il est la porte d'entrée de notre Pays, un outil stratégique pour notre développement, notre sécurité et notre souveraineté. On ne brade pas un patrimoine aussi essentiel", poursuit-il.



Suite à ces propos, Oscar Temaru remet le couvert sur les terres rares et les ressources potentielles du Pays. "Depuis trop longtemps, certains considèrent notre océan, nos terres et nos ressources comme de simples richesses à exploiter. Nous n'avons pas le droit de laisser des brigands extérieurs décider, disposer et venir piller notre océan, nos ressources au détriment des générations futures", écrit-il. "Ces mêmes brigands qui ne respectent en rien les Résolutions de 2013, 2017, 2021, 2023 prises et adoptées aux Nations-Unis. Notre devoir est de protéger cet héritage que nous devons transmettre à nos enfants."



Aussi estime-t-il que Moetai Brotherson n’est plus en mesure de protéger les intérêts du Pays. "C'est pourquoi j'en appelle solennellement au Président du Pays : s'il n'est plus en mesure de défendre avec détermination les intérêts du peuple polynésien, qu'il en tire les conséquences et qu'il remette son mandat. Notre peuple a besoin d'une direction claire, courageuse et résolument tournée vers la défense de sa souveraineté et de son avenir. Je suis prêt à assumer cette responsabilité au service de notre Pays et de notre peuple."

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 27 Juillet 2026 à 10:36 | Lu 1427 fois



