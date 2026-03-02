

​Oscar Temaru dans un fauteuil à Faa'a

Faa’a - Qui peut encore contester la mairie de Faa’a à Oscar Temaru ? Cette année encore, personne. Bien des candidats s’y sont cassé les dents, à commencer par Jean-Christophe Bouissou qui, Tahoera’a, O Porinetia to tatou ai’a, ou encore Tapura, n’a jamais réussi à déplacer le rock Temaru qui, malgré son âge et sa santé chancelante, l’a emporté une fois encore au premier tour à Faa’a.





Vainqueur en 2020 dès le premier tour avec 61,97 % des voix, en 2014 avec 65,70 %, en 2008 avec 65,19 %, en 2001 avec 58,53 %... Oscar Temaru fait plus que se maintenir dans le temps, il imprime son ADN directement dans celui de la commune.



Ce dimanche, sans faire de campagne majeure autre que celle sur les réseaux sociaux, une nouveauté pour lui, et un grand meeting dans la semaine à la stèle de Tavararo, il remporte une élection facile avec 58,97 % des voix.



Les esprits chagrins verront une baisse de 3 points depuis six ans, et de près de 7 points depuis 12 ans, il n’empêche qu’Oscar Temaru n’a que faire ni du temps qui passe, ni des adversaires qui se dressent sur sa route.



Les victimes cette année sont Wilson Tokoragi, un membre de son ancienne majorité, qui ne réalise que 5,55 %, Mara Aitamai de A here ia Porinetia qui fait un honorable 11,29 % et Moehara Tupana avec 10,82 %



Ces dernières années, Oscar Temaru, dans son fief, aura donc mis derrière lui tous les concurrents qui se sont dressés face à lui. Aldo Stergios, Heia Parau, Jean Temauri, Jean-Christophe Bouissou, Isabelle Sachet, Teiva Manutahi ou encore Paul Haiti font tous partie de son tableau de chasse.



Conséquence directe, et non des moindres, c’est que les électeurs de Faa’a se déplacent de moins en moins pour venir voter. Seuls 45,97 % des inscrits se sont déplacés pour ce premier tour dans le fief indépendantiste.



Oscar Temaru est donc, à nouveau, maire indépendantiste de Polynésie. Mais il est aussi un peu seul. Papeete risque de se dérober alors qu’il souhaitait en faire une capitale indépendantiste. La commune de Paea est perdue dès le premier tour.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 16 Mars 2026 à 00:25 | Lu 151 fois



