​Onati contrainte de rétablir l'itinérance pour Vodafone à Raiatea et Huahine

Tahiti, le 25 février 2022 – La filiale de l'OPT, Onati, a été enjointe vendredi par le tribunal mixte de commerce de Papeete de rétablir les prestations "d'itinérance" passées avec Vodafone sur les îles de Raiatea et Huahine. Onati avait coupé cette itinérance et la possibilité pour Vodafone d'utiliser son réseau sur les deux îles des Raromata'i le 3 janvier dernier.



C'est un rebondissement de taille dans la bataille commerciale que se livrent actuellement Onati (Vini) et Pacific Mobile Telecom (Vodafone). Vendredi matin, le tribunal mixte de commerce de Papeete a "enjoint la SAS Onati de rétablir les prestations d'itinérance de la SAS Pacific Mobile Telecom sur le réseau d'Onati dans les îles de Raiatea et Huahine". Une décision prononcée "sous astreinte de 100 000 Fcfp par jour de retard à compter d'aujourd'hui" et avec "exécution provisoire".



Dans ce dossier, Onati avait annoncé fin 2021 sa décision de ne pas renouveler son contrat d'itinérance passé avec Pacific Mobile Telecom sur les îles de Raiatea et Huahine, reprochant à son co-contractant d'avoir activé ses premières antennes sans l'avertir. Résultat, Onati n'autorisait plus Pacific Mobile Telecom à passer par son réseau et ses 33 antennes sur les deux îles des Raromatai. Et Vodafone s'était retrouvé avec un réseau limité à 3 antennes sur les deux îles. Un premier recours en référé avait été déposé fin décembre par Pacific Mobile Telecom avait été rejeté en raison de l'absence d'urgence, puisque l'itinérance n'était pas encore coupée. Et c'est donc le second recours en référé, déposé le 3 janvier dernier, qui vient d'être remporté par Vodafone



Contrat d'itinérance



"Nous avions déployé beaucoup d'arguments, mais deux ont principalement percuté", résume l'avocat de Pacific Mobile Telecom, Me Robin Quinquis. D'une part, Onati reprochait à Pacific Mobile Telecom de ne pas avoir suffisamment déployé ses antennes sur Raiatea et Huahine pour justifier la résiliation du contrat d'itinérance. "Or si Onati voulait résilier pour non déploiement des antennes, elle devait respecter un préavis d'un an", explique Me Quinquis. "Ce qu'elle n'a pas fait."



D'autre part, "et c'est d'ailleurs assez contradictoire avec le premier argument", relève l'avocat, Onati estimait qu'avec les antennes déployées par Pacific Mobile Telecom sur Raiatea et Huahine, la couverture de Vodafone était suffisante pour cesser le contrat d'itinérance. "Eux disaient qu'ils étaient tenus de fournir une prestation jusqu'à ce que Vodafone ait couvert une île et ils estimaient que l'on couvrait Huahine et Raiatea, parce que l'on couvrait Uturoa et Fare. Nous disions que pour parler de couverture suffisante, il fallait remplir nos obligations d'opérateur et couvrir au moins 90% de la population. Et le tribunal l'a confirmé." Une décision réjouissante pour la suite des évènements, estime Me Quinquis. "C'est très important pour nous, parce que derrière il y a des îles comme Rangiroa, Tikehau, etc… Et il ne fallait surtout pas qu'on puisse nous dire à chaque fois qu'on met une antenne : 'ça y est vous avez couvert, donc on cesse l'itinérance'".



Rédigé par Antoine Samoyeau le Vendredi 25 Février 2022 à 13:01 | Lu 296 fois