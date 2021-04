​Nuku Hiva : l'école Patoa, boss des maths

Nuku Hiva, le 28 avril 2021 - Les CM2 de l'école Patoa se sont qualifiés pour la finale du concours de mathématiques, le rallye Math'a ara auquel ont participé pas moins de 93 classes du fenua. C'est la première fois qu'une école marquisienne décroche sa place en finale. Elle aura lieu vendredi à Tahiti.



Le compte est bon pour la classe de CM2 de l’école publique Patoa de Taiohae. Elle s’est qualifiée pour la finale du concours de résolution de problèmes de mathématiques : le rallye Math'a ara. La première phase du concours a eu lieu en fin d’année dernière : quatre-vingt-treize classes, soit deux mille cinq cent élèves de tous les archipels, y participaient.

Alors que le rallye Math’a Ara existe depuis 15 ans, c’est la première fois qu’une école marquisienne gagne sa place en finale de ce concours difficile.



“A partir des évaluations de circonscription des îles Marquises de l’année dernière, explique Cathy Taupotini l’enseignante de la classe de CM2, j’ai constaté que dans le domaine des résolutions de problèmes de mathématiques, les résultats étaient loin d’être optimaux. J’ai donc décidé de monter une séquence sur les résolutions de problèmes depuis deux ans avec mes élèves. Avant d’inscrire la classe au rallye Math’a Ara, nous avons travaillé sur les sujets des années précédentes en les mettant en condition de concours. Suite à ce travail, je leur ai demandé de donner leur avis sur une éventuelle participation au concours. Ils m’ont dit qu’ils trouvaient les épreuves difficiles, mais qu’ils étaient prêts à tenter l’aventure. C’est ainsi que nous avons participé à la première étape. Aujourd’hui nous sommes finalistes et nous espérons vraiment obtenir de bons résultats lors de la finale.”



“Une grande fierté”



Les jeunes Marquisiens ont accompli un véritable exploit puisqu’ils seront les seuls représentants des archipels dans la catégorie tamarii. Ils seront en compétition avec trois classes de 6e des collèges de Tipaerui, d’Anne-Marie Javouhey à Papeete et de Arue, puis d’une autre classe de CM2 de l’école Taharu'u de Papara.



“Le fait que nos élèves accèdent à cette finale territoriale est une grande fierté, a expliqué Mireille Leau-Choy Tevaria, la directrice de l’école publique Patoa de Nuku Hiva. C’est une fierté pour l’équipe enseignante et pour les parents, idem pour les élèves. D’ailleurs on note un véritable engouement de la part des élèves à travailler en équipe, puisque c’est aussi le principe du concours : il s’agit de résoudre les problèmes de mathématiques en équipe. C’est donc aussi un travail éducatif à mener au sein de nos classes pour montrer que la cohésion fait la force et ne peut donner que des bons résultats.”



Ce sont les commerçants de Taiohae puis la coopérative de la classe, qui ont entièrement financé les billets d’avion de quatre élèves et de l’enseignante, afin qu’ils puissent se présenter à la finale qui aura lieu ce vendredi dans les jardins de Paofai puis à la Maison de la culture de Papeete.



Ces quatre jeunes représenteront les Marquises à Tahiti, mais ils seront secondés par le reste de la classe qui participera à l’épreuve par internet depuis Taiohae.