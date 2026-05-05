

​Nucléaire : la proposition de loi Reid-Arbelot adoptée en commission au Sénat

Tahiti, le 20 mai 2026 - La proposition de loi Reid-Arbelot visant à modifier la loi d'indemnisation des victimes des essais nucléaires a été adopté en commission du Sénat, mercredi à Paris. Le texte doit être présenté en séance plénière jeudi prochain.



La proposition de loi visant à améliorer l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français a été adoptée mercredi par la commission des Affaires étrangères du Sénat, annonce la députée Mereana Reid-Arbelot sur sa page Facebook. Le texte sera examiné en séance publique du Sénat ce jeudi 28 mai. “Une nouvelle avancée importante qui nous permet d’espérer un vote favorable en séance publique. Rien n’est encore gagné, mais l’espoir grandit” se félicite l'élue polynésienne.



Le 29 janvier dernier, l’Assemblée nationale a adopté ce texte historique pour les victimes des essais nucléaire qui vise à simplifier les conditions d’indemnisation des personnes ayant “séjourné ou résidé” en Polynésie française de 1966 à 1998 et qui sont atteintes d’une des 23 maladies reconnues comme potentiellement radio-induite par le décret d’application de la loi d’indemnisation Morin. Ce texte pourrait permettre à 15 000 personnes d’obtenir réparation.

Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Mercredi 20 Mai 2026 à 15:28 | Lu 250 fois



