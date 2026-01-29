

​Nouvelle saisie de 2,4 tonnes de cocaïne

Tahiti, le 14 février 2026 – Ce jeudi, 2,4 tonnes de cocaïne ont été saisies par la Marine nationale dans la zone maritime de la Polynésie française. Cette nouvelle opération porte à 11,5 tonnes la quantité de stupéfiants saisis en mer depuis le début de l’année, auxquels s’ajoutent les 473 kg de cocaïne saisis par la douane au port autonome de Papeete. Ces saisies représentent une valeur marchande cumulée d’environ 2,4 milliards de dollars.



Jeudi 12 février 2026, un bâtiment de la Marine nationale appuyé par un Falcon gardian 200 a intercepté en haute mer un navire suspect battant pavillon étranger. Le contrôle effectué à bord en accord avec l’État du pavillon a conduit à la découverte de 100 ballots de cocaïne, représentant un total de 2,404 tonnes.



Cette opération, similaire à celles menées depuis le début de l’année et ayant déjà conduit à une saisie record de plus de 9 tonnes de cocaïne en mer, a été pilotée par le Haut-commissaire de la République en Polynésie française, délégué du gouvernement pour l’action de l’État en mer. Elle a mobilisé d’importants moyens humains et matériels des forces armées en Polynésie française (FAPF), avec le soutien de la gendarmerie nationale, de l’Office Français Anti-Stupéfiants (OFAST), avec la coopération de services du gouvernement américain.



11,5 tonnes depuis janvier



Le navire intercepté battait pavillon d’un État qui n’a pas souhaité abandonner sa compétence juridictionnelle au profit de la France. Par conséquent, conformément aux pratiques applicables en droit international et en lien avec le Parquet de Papeete, le navire et son équipage ont repris leur navigation. La cargaison, qui n’était pas destinée à la Polynésie française, a été détruite.



Ce nouveau succès illustre encore une fois l’efficacité du plan de lutte contre les stupéfiants impulsé et mis en œuvre par le Haut-commissaire de la République en Polynésie française. Par ces opérations, la France démontre son engagement résolu dans la lutte contre le narcotrafic dans la zone Pacifique et contribue à la sécurité régionale et à la protection des populations.



Une conférence de presse consacrée à ces saisies se tiendra le mercredi 18 février.







Rédigé par D'après communiqué le Samedi 14 Février 2026 à 11:07 | Lu 420 fois



