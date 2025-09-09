

​Nouveau chavirement à Teahupo’o

Tahiti, le 8 octobre 2025 – L’accident a été filmé mardi après-midi par la “Teahupo’o cam” de Surfline. Malgré un violent retournement sur le récif, le pilote du taxi-boat et ses deux passagers s’en sortent miraculeusement indemnes. “La vigilance doit être de mise à chaque instant, quelles que soient les conditions”, rappelle le chef des pompiers de Taiarapu-Ouest, intervenus trois fois cette année pour des faits similaires.





Les images ont été capturées par une caméra de la société américaine Surfline, braquée en continu sur la vague de Teahupo’o. On y aperçoit un bateau qui se retourne violemment sur le récif après avoir pris une vague de travers. Selon nos informations, l’incident s’est produit ce mardi, vers 17h30, en l’absence de vigilance pour forte houle.



Ce sont des riverains qui ont alerté les secours, avant de venir en aide aux victimes, miraculeusement indemnes. Le pilote du taxi-boat et ses deux passagers, un couple de touristes, ont été pris en charge par les pompiers de Taiarapu-Ouest. Légèrement blessés suite au choc sur le récif, les deux visiteurs ont été évacués à l’hôpital de Taravao. Le bateau, dont le taud a été arraché par l’impact, a été extrait du récif.



“Il faut être plus attentif et arrêter de jouer aux héros sur le spot, parce que ça ne pardonne pas. La vigilance doit être de mise à chaque instant, quelles que soient les conditions. Ça aurait pu être beaucoup plus grave”, remarque Haamoe Hoata, chef des pompiers de Taiarapu-Ouest, intervenus trois fois cette année pour des faits similaires. Une enquête de gendarmerie est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.



