

​Nohoarii Thuau à Mister France le 17 janvier

Tahiti, le 29 décembre 2025 - Nohoarii Thuau, Mister Tahiti 2025, participera à l’élection de Mister France 2026 le 17 janvier prochain. Aux côtés de 28 autres candidats, il tentera de décrocher l’écharpe comme Hinaupoko Devèze, élue Miss France le mois dernier.





La grande finale nationale de Mister France approche. Elle se tiendra le 17 janvier prochain sur la scène de Rueil-Malmaison et promet un spectacle inédit. Entre prises de parole, prestations scéniques et mise en avant des engagements, Mister France a cette année pour ambition de devenir une véritable plateforme d’expression pour les hommes.



Depuis sa création en 1984 sous le nom de Monsieur France, le concours s’est imposé comme une véritable institution française, symbole d’élégance et de modernité masculine. Mais Mister France, ce n’est plus seulement un concours de beauté : c’est le miroir d’une société en pleine transformation, où les hommes repensent leur rôle et leur identité.



Sous la direction de François Deixonne depuis 2019, le concours a pris un virage résolument contemporain. Aujourd’hui, Mister France incarne une vision plurielle et inspirante de la masculinité : un homme engagé, bienveillant, cultivé et authentique. Loin des clichés, l’élection met en lumière les parcours, les convictions et les engagements de chacun de ses candidats.



Ici, le physique ne suffit pas. Ce sont la personnalité, la prestance, la culture et l’engagement qui font la différence. Pour prétendre au titre, les candidats doivent avoir entre 18 et 30 ans, mesurer au moins 1,75 m, être célibataires, sans enfant et de nationalité française. Mais au-delà des critères, ce sont leurs histoires humaines, leurs valeurs et leurs combats qui donnent tout son sens au concours.

29 candidats, 29 visages de la France Cette année, 29 hommes issus de toutes les régions de France se préparent à monter sur scène. Médecin, ancien sans-abri, militaire, agriculteur, entrepreneur, étudiant ou artiste… leurs parcours reflètent la diversité des hommes d’aujourd’hui. Tous ont une ambition commune : montrer qu’être Mister France, c’est être un homme conscient de son époque, engagé et porteur de sens.



C’est Nohoarii Thuau qui représentera la Polynésie. Élu Mister Tahiti 2025, il incarne une nouvelle génération d’hommes polynésiens : sportifs, enracinés dans leur culture et soucieux de porter des valeurs fortes. Originaire de Raiatea, ce passionné de va’a et de kayak défendra les couleurs du Fenua à l’élection et tentera de former un couple – virtuel – avec Hinaupoko Devèze, élue Miss France le mois dernier.



Premier dauphin de Mister Raromata’i en 2022, puis Mister Tahiti en 2025, Nohoarii Thuau peut sérieusement prétendre au sacre.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 29 Décembre 2025 à 16:53 | Lu 143 fois



