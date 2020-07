​Nicole Bouteau remplace Sylviane Terooatea à la présidence de l'ACCD'OM

Tahiti, le 9 juillet 2020 – Battue aux dernières élections municipales, l'ancienne maire de Uturoa, Sylviane Terooatea, a été contrainte de céder la présidence de l'Association des communes et collectivités d'outre-mer (ACCD'OM) à une autre élue polynésienne, la ministre du Tourisme et conseillère municipale à Papeete, Nicole Bouteau.



La ministre du Tourisme et conseillère municipales à Papeete, Nicole Bouteau, a été désignée présidente de l'Association des communes et collectivités d'outre-mer (ACCD'OM) annonce le site Outremer360, citant un communiqué de l'intéressée. La présidence tournante de l'ACCD'OM était occupée depuis le 1er janvier 2019 pour deux ans par la maire de Uturoa, Sylviane Terooatea. Mais cette dernière ayant été battue aux municipales, c'est une autre élue communale polynésienne qui doit la remplacer. "En accord avec le maire de Papeete d’une part, et désignée par le bureau de l’ACCD’OM d’autre part, j’ai accepté d’assurer cette fonction jusqu’à la fin de l’année 2020", explique Nicole Bouteau à nos confrères. Créée en 1991, l'ACCD'OM rassemble les élus des outre-mer pour "informer, échanger et défendre la biodiversité, le développement durable et l’innovation" dans les territoires ultramarins français.