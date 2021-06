​Nana Sac plastique couronnée par la Fape

Tahiti, le 13 juin 2021 - Le premier prix des Trophées du fenua durable a été décerné vendredi à l’initiative Nana Sac plastique.



Une cinquantaine de projets pour l'environnement étaient en course pour la première édition des Trophées du fenua durable. L'événement est organisé par la Fédération des associations de protection de l'environnement (Fare). Vendredi, le premier prix de ce concours a été décerné à l'initiative Nana sac plastique. Une distinction qui vient couronner le collectif qui la porte après quatre ans d’efforts pour l’éradication au fenua des plastiques à usage unique.

Saga Tahiti reçoit le deuxième prix des Trophées du fenua durable. L’association organise depuis 1993 des stages de vacances d’initiation à la voile pour les enfants défavorisés.

Le projet Zéro Déchet Tahiti remporte le troisième prix du concours. L’initiative est portée en collaboration par la direction de l’environnement et l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie (Ademe). Son but est de mobiliser l’opinion publique sur des résultats concrets pour agir immédiatement et au quotidien afin de réduire les déchets ménagers.

Enfin, pour cette première édition des Trophées du dénua durable, le prix du public revient à l'association Les bourdons de Moorea, qui met régulièrement en place des opérations de ramassage des déchets sur l'île sœur.