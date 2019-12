​Mois sans tabac, et toi ?

En janvier 2020, la Direction de la santé lance la campagne “30 jours sans tabac”. A cette occasion, tous les fumeurs sont invités à s’inscrire sur EA’ttitude pour participer à un grand challenge collectif et obtenir de nombreux conseils. A la fin de ce défi, les participants auront de grandes chances de rester non fumeurs. L’opération commence le 1er janvier.En Polynésie française, la prévalence du tabagisme est passée de 36,2% en 1995 à 41% en 2010. Plus de 70 000 personnes consomment du tabac sur le territoire. Parmi les fumeurs, 34,1% fument quotidiennement.La campagne 30JoursSansTabac propose un accompagnement et un soutien quotidien aux fumeurs dans leur démarche. Elle favorise l’humour, les émotions positives et les capacités personnelles. Les participants profiteront presque immédiatement d’une augmentation de leur pouvoir d’achat, de l’amélioration de leurs performances sportives et de leur santé en générale. Et en plus, ils donneront l’exemple.Durant toute la campagne, les fumeurs ont à leur disposition de nombreux supports.- Le livret d’accompagnement “30 jours sans tabac – Compte les jours avant ta victoire”. Il est disponible gratuitement en téléchargement, et dans les structures de la Direction de la santé. La page Facebook EA’ttitude et l’événement 30 jours sans tabac. Les internautes retrouveront des conseils concrets pour les aider à rester motivés au quotidien. Ils pourront aussi échanger, poser leurs questions, partager leur expérience et participer activement. Ces dispositifs sont également accessibles aux non fumeurs qui veulent accompagner et soutenir un participant.- Le Centre de consultations spécialisées en alcoologie et toxicomanie (CCSAT) et les structures de santé de tout le territoire organisent des consultations gratuites pour accompagner et soutenir les fumeurs.