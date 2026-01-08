

​Moetai Brotherson présente ses vœux à la presse

Tahiti, le 14 janvier 2025 - Moetai Brotherson a accueilli les médias à la présidence mardi soir à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux à la presse. Entouré de son gouvernement, il a tenu à faire le point sur les dossiers à venir.



Avec un agenda électoral bien chargé pour les deux prochaines années (municipales, sénatoriales, présidentielle, législatives puis territoriales), les relations entre le gouvernement et l’assemblée de la Polynésie française, principalement avec l’opposition, vont se tendre. Cependant, le gouvernement aura besoin de sérénité avec des dossiers importants à venir. Combat contre l’ice et pour la baisse du coût de la vie, “l’élément compliqué à résoudre”, a avoué le président mardi soir.



Chacun à leur tour, les ministres du gouvernement sont intervenus pour parler des chantiers en cours et à venir. Vannina Crolas, ministre de la Fonction publique et de l’Emploi est revenue sur son projet “Peperu” pour l’administration avec des restructuration de services et la dématérialisation à venir ou encore sur la réforme du cadre d’emploi.



Ces projets, déjà évoqués dans le “Projet annuel de performance” joint au budget primitif 2026, incluent aussi la préférence à l’emploi local au sein de l’administration. Un texte encore en cours de construction qui devrait être présenté prochainement. Enfin, dernier dossier porté par la ministre : la poursuite des discussions sur la constitution d’un fond d’aide aux personnes ayant perdu leur emploi. Un fond déjà acté en intersyndicale depuis de nombreuses années que les gouvernements successifs avaient toujours été frileux à mettre en place.



Peu d’annonces ont pu surprendre lors de cette présentation très formelle des vœux du gouvernement. Warren Dexter, ministre de l’Économie, a confirmé qu’une réflexion était bien en cours sur la révision de la TVA en régime intérieur (TVA appliquée une fois le bien importé entré sur le territoire), Oraihoomana Teururai, ministre du Foncier a annoncé pour sa part les travaux sur une proposition de mise en place du bail réel sur les logements sociaux afin que ces derniers restent dans le parc OPH.

