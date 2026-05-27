

​Miss Tahiti 2026 : Grand oral et jury d’exception

Tahiti, le 23 juin 2026 - Les 10 candidates à Miss Tahiti 2026 se sont présentées mardi lors du grand oral devant le jury. Une après-midi de découverte pour elles comme pour les membres de ce jury qui devra, vendredi soir, contribuer à l’élection de la nouvelle Miss Tahiti.





Ambiance sérieuse mardi matin dans un des salons de l’hôtel Intercontinental. Le jury de Miss Tahiti 2026 vient de se réunir. Adriana Karembeu et Marc Lavoine, arrivés la veille, profitent de la vue sur le lagon en attendant que tous se mettent autour de la grande table.



Les candidates ont un peu de retard dans la préparation. Pas de problème. Chacun en profite pour faire connaissance. Les anciennes Miss se retrouvent, partagent des souvenirs, demandent des nouvelles des proches.



Le comité de son côté en profite pour peaufiner les choses, distribuer les dossiers aux membres du jury, expliquer comment fonctionnent les tablettes sur lesquelles les appréciations des juges seront consignées.



Et vers 11h30, Orama Mollimard, candidate n°1 entre en scène. Les photographes ont quelques dizaines de secondes pour photographier le passage, avant de laisser le jury échanger avec elle dans le secret du huis clos.



Tour à tour, chaque candidate va devoir en dire un peu plus sur elle-même face à ce jury d’exception composé aussi de Camille Cerf, présidente du jury et marraine de toutes les Miss Régionales 2026, ou encore Makau Foster. Au centre, Frédéric Gilbert, président de la société Miss France pose les premières questions. Hinaupoko Devèze, Miss France 2026, n’est pas loin. D’un clin d’œil, elle met les candidates à l’aise.



Ce passage obligé pour les candidates n’est que le début de cette semaine chargée qui va se conclure vendredi soir, à la mairie de Pirae, où sera couronnée notre nouvelle reine de beauté.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 23 Juin 2026 à 19:35 | Lu 225 fois



