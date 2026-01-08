

​Mise en place de l’aide au paiement du loyer

Tahiti le 14 janvier 2026. L’APL est un nouveau dispositif destiné à alléger concrètement les dépenses des familles. Elle prend en charge une partie du loyer afin de réduire le montant que le locataire doit payer chaque mois. La somme accordée est directement versée au propriétaire, qui a l’obligation de la déduire du loyer demandé. Ce fonctionnement simple et sécurisé permet aux ménages de payer moins cher, tout en facilitant la gestion pour les propriétaires.





La Polynésie fait aujourd’hui face à d’importants défis en matière de logement. La cherté de la vie, la dispersion des îles et le manque de logements adaptés pèsent sur de nombreux ménages, en particulier les plus modestes. Une grande partie de la population rencontre des difficultés à trouver un logement décent, tandis que l’offre disponible reste insuffisante.

Pour répondre à ces enjeux et améliorer les conditions de logement, le ministère du Foncier et du Logement, en charge de l’aménagement, a proposé au Conseil des ministres la mise en place l’Aide au paiement du loyer (APL).



Le montant de l’aide varie selon les revenus du foyer, le nombre de personnes qui y vivent et le montant du loyer. Pour garantir des conditions de vie correctes, seuls les logements conventionnés avec le Pays peuvent bénéficier de l’APL. Ce conventionnement assure un niveau minimal de confort et de sécurité et encourage la mise à disposition de logements décents sur l’ensemble du territoire.



Au-delà de la baisse des charges locatives, l’APL vise à apporter plus de stabilité aux familles. En sécurisant le versement d’une partie du loyer, elle limite les risques d’impayés, réduit les expulsions et renforce la confiance entre locataires et propriétaires. Elle contribue également à lutter contre le surpeuplement et les situations d’habitat insalubre, améliorant ainsi durablement les conditions de logement au Fenua.



Pour son lancement en 2026, le dispositif prévoit un budget initial de 200 millions de francs, qui pourra être complété en fonction de sa consommation.

