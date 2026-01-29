

​Mise en œuvre de l’Aide aux familles monoparentales

Tahiti, le 19 février 2026 - Afin de soutenir les parents isolés, le Pays a mis en place depuis le mois de janvier une Aide aux familles monoparentales (AFM), à hauteur de 3 000 francs par mois et par enfant à charge.





Dans le cadre du Schéma directeur de l’action sociale et médico-sociale 2025-2030, le Pays a déployé en janvier 2026 une Aide aux familles monoparentales (AFM). Adoptée par le conseil d’administration de la Caisse de prévoyance sociale (CPS) en novembre 2025, l’AFM constitue une aide distincte et complémentaire aux allocations familiales, destinée à un public spécifique et à hauteur de 3 000 francs par mois et par enfant à charge. Les versements seront effectués dès le mois de février et de façon rétroactive, à compter de janvier.



Cette mesure vise à renforcer le soutien aux parents isolés, particulièrement exposés aux difficultés économiques en Polynésie française. Financée par les Fonds d’action sociale au titre de l’aide extra-légale, elle s’adresse, sous conditions, aux ressortissants des régimes des salariés (RGS), régime des non-salariés (RNS) et régimes de solidarité (RSPF).



Pour en bénéficier, il faut percevoir les allocations familiales, être reconnu comme famille monoparentale (avec enfant(s) à charge jusqu’à 21 ans) et disposer de l’autorité parentale exclusive ou assumer seul(e) un enfant ne portant que son nom. Les personnes remplissant les conditions d’éligibilité sont invitées à signaler leur situation à la CPS, si cela n’a pas déjà été effectué.



Afin de simplifier le dispositif, l’aide sera versée automatiquement, en même temps que les allocations familiales, sans démarche supplémentaire, et maintenue tant que les conditions sont remplies.



Cette action repose sur une mobilisation conjointe du ministère en charge des Solidarités, du ministère de la Santé, de la CPS et de la Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE).

