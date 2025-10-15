

​Mickaël Charlet, directeur général par intérim de TNTV

Tahiti le 4 novembre 2025. Par voie de communiqué ce mardi, la chaîne TNTV a annoncé la nomination de Mickaël Charlet, actuellement directeur administratif et financier de la chaîne, au poste de directeur général par intérim à compter du 15 novembre 2025 jusqu'au 31 janvier 2026.





Sa nomination intervient après l’annonce du départ de l’ancien directeur, Karl Tefaatau, laissé seul à la tête d’une direction au départ bicéphale après le décès de Yves Haupert un mois plus tôt.



« Nous devons embarquer l’ensemble des collaborateurs autour d’un cap clair, améliorer leurs conditions de travail, et surtout être à l’écoute de ceux qui, chaque jour, font vivre la chaîne sur le terrain. Leur expertise est précieuse et doit être au cœur de notre stratégie », explique Mickaël Charlet dans le communiqué transmis aux rédactions.



La chaîne, qui fait « face à la montée en puissance des plateformes de streaming et à l’arrivée massive de contenus étrangers dans les foyers polynésiens » entend poursuivre sa mission : « valoriser la culture, la langue et le patrimoine audiovisuel polynésien ».

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 4 Novembre 2025 à 12:29 | Lu 295 fois



