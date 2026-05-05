

​Météo-France élargit son appel à la prudence pour forte houle

Tahiti, le 4 juin 2026 - Le puissant train de houle qui touche la Polynésie française par le sud depuis ce mercredi pousse Météo-France à étendre la vigilance orange pour risque de vague-submersion aux îles des Tuamotu Est tout en maintenant en alerte les Tuamotu du sud et les Gambier.



La vigilance orange qui concernait mercredi Rapa et les îles australes est étendue jeudi par Météo-France au sud et à l'est des Tuamotu ainsi qu’aux Gambier. Une houle longue de sud devrait y atteindre les 4 mètres en première partie de nuit avant de s'amortir autour de 3,5 mètres, puis 3 m en journée vendredi puis 2,5 mètres la nuit suivante.



Un communiqué diffusé jeudi après-midi par le haut-commissariat met en garde contre l’évolution de ce phénomène océanique et invite à la plus grande prudence les plaisanciers, les baigneurs et les habitants en bord de mer. Selon toute vraisemblance ce train de houle pourrait frapper les îles de la Société autour du 11 juin prochain.



Il y a à peine plus d’une semaine, le 25 mai, le secteur de Rapa avait déjà été placé en vigilance orange en raison d’une puissante houle venue de sud-sud-ouest qui a fini par toucher les îles de la Société en fin de semaine dernière.

Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Jeudi 4 Juin 2026 à 15:59 | Lu 457 fois



