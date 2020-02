​Maryse Ollivier, le joker de Gaston Flosse

Contactée, la tête de liste "A Here ia Pape'ete" Minarii Galenon, qui a présenté sa liste et son programme mardi en présence du président du parti bleu clair Oscar Temaru, affirme qu'elle était au courant pour Maryse Ollivier et que “cela ne la dérange pas du tout”. Elle explique que lors des communales, tout un chacun peut se présenter même s'il appartient au même parti.

A la question de savoir si la candidature de Maryse Ollivier n'allait pas diviser encore plus le Tavini, la tête de liste de "A Here ia Pape'ete" répond tout simplement “je ne pense pas car elle n'est pas de Pape'ete, elle vient juste de s'y inscrire”. Minarii Galenon assure qu'elle ne fera aucun recours. “Je n'ai pas de temps à consacrer à cela car je travaille sur le terrain. Et malgré les obstacles, je continue mon chemin. On a notre programme, on fait du terrain et on n'a plus le temps à perdre avec ce genre d'histoires. On est aux communales, chacun est libre de se présenter. S'il y a plein de Tavini qui se présentent, on est obligé d'accepter”.

Pour rappel Maryse Ollivier a été à trois reprises élue Tavini à l'assemblée de la Polynésie, de 2001 à 2013.