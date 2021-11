​Marquises : les projets agricoles portent leurs fruits

Tahiti, le 9 novembre 2021 – Tearii Alpha, le ministre de l'Agriculture et de l'Économie bleue, était à Nuku Hiva ce week-end afin de faire un point sur les différents projets agricoles marquisiens soutenus par le Pays. Il a pu constater le dynamisme de l'archipel qui confirme son fort potentiel dans le domaine agricole.



Ce déplacement s'inscrit dans le suivi de la politique publique déployée par le gouvernement pour soutenir le secteur agricole, avec des "moyens financiers et matériels sans précédents depuis trois ans", comme le précise la Présidence.



Samedi, à Taipivai, la délégation, accompagnée de Benoit Kautai, maire de Nuku Hiva, et de la subdivision de la Direction de l’agriculture, a participé à la pose de la première pierre de la future usine d’agrotransformation de la Compagnie du fruit marquisien, qui commercialise les récoltes de 150 producteurs de Nuku Hiva. Cette société, dirigée par la famille Chaze, a bénéficié d'aides agricoles mises en place par le Pays pour un montant de 27,9 millions de Fcfp, ainsi que du plan France relance de l’État à hauteur de 78 millions de Fcfp.



"Un très fort potentiel de développement"



Dimanche, c'est en tant que ministre de l'Économie bleue que Tearii Alpha a rencontré les pêcheurs de Taiohae. Il a confirmé la mise en place, dès le mois de février, d’une formation délocalisée du Centre des métiers de la mer (CMMPF) à Nuku Hiva pour la préparation au brevet de capitaine de pêche côtière. Elle concernera 16 futurs pêcheurs de poti marara et de poti 'auhopu et durera 14 semaines.



C'est dans la vallée de Hakaea que la délégation a poursuivi sa visite sur les 12 hectares de la future exploitation agricole Les vergers de Hakaea, projet qui a bénéficié d'une aide à l'investissement à hauteur de 30 millions de Fcfp.



Le ministre et sa délégation ont aussi rencontré d'autres agriculteurs dans les différents vallées comme Pua, Hatiheu ou encore Anaho, où ils ont rencontré la jeune Tepiu Vaianui qui bénéficiera prochainement du dispositif ICRA pour sa Citronnaderie.



Lors de son déplacement, Tearii Alpha a eu confirmation que "l’archipel des Marquises, de par ses vastes espaces fonciers à vocation agricole, a un très fort potentiel de développement" du secteur primaire, "source d’emploi et de sédentarisation des populations."