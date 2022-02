​Marine Le Pen lorgne les parrainages polynésiens

Tahiti, le 21 février 2022 – En difficulté pour récolter ses 500 parrainages, Marine Le Pen espère convaincre les élus polynésiens de lui apporter leur signature “sans leur soutien” sur la plateforme de “réserve” de parrainage mise en place par François Bayrou.



En grande difficulté au plan national pour rassembler les 500 signatures nécessaires à sa candidature à la présidentielle de 2022, Marine Le Pen mise sur les élus polynésiens qui lui avaient rapporté un record national de 34 parrainages lors de l'élection de 2017. Son représentant local, Éric Minardi, attribue depuis déjà plusieurs mois cette défection des élus polynésiens en faveur de Marine Le Pen cette année à une mainmise du Tapura sur les parrainages de ses nombreux élus. Sollicité au plan national pour battre le rappel des élus du fenua, le représentant du parti d'extrême droite en Polynésie a donc diffusé lundi un “appel aux tāvana et élus de l'assemblée de la Polynésie française” à rejoindre la plateforme de “réserve” de parrainages créée par le président du MoDem et éphémère ministre d'Emmanuel Macron, François Bayrou.



Une plateforme qui propose aux maires refusant d'exclure de la présidentielle des candidats comme Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou Éric Zemmour d'apporter leur parrainage “tout en affirmant qu'une signature ne signifie pas soutien”. François Bayrou, comme Éric Minardi au fenua, considérant que l'éliminations de ces candidats de la campagne “provoquerait une crise démocratique sans précédent” et “menacerait la légitimité même de cette élection présidentielle de 2022”.