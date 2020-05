​Mamie tuée à Pirae : Les maîtres des chiens mis en examen

Tahiti, le 15 mai 2020 - Les deux propriétaires des chiens qui ont attaqué et tué une dame de 87 ans le 12 mai à Pirae ont été présentés devant un juge d’instruction jeudi et mis en examen pour « homicide involontaire aggravé ». Ils ont ensuite été placés sous contrôle judiciaire.



Le 12 mai dernier à Pirae, une femme de 87 ans avait succombé à l’attaque d’une meute de chiens alors qu’elle faisait une promenade matinale sur le terrain du stade JT à Pirae. Le drame s’était produit vers 7 heures, lorsque cinq chiens, dont des pitbulls, avaient attaqué la malheureuse victime. Deux joueurs de tennis sur le terrain attenant au stade avaient tenté de la sauver, mais ils avaient eux-aussi été attaqués par les chiens avant d’appeler les secours.



Suite à l’ouverture d’une enquête préliminaire pour « homicide involontaire aggravé », quatre personnes avaient été interpellées. Elles ont été présentées jeudi devant le juge d’instruction en charge du dossier.



Deux des quatre mis en cause, propriétaires des molosses, ont été mis en examen pour « homicide involontaire aggravé » et placés sous contrôle judiciaire. Les deux autres individus ont été placés sous le statut de témoin assisté.



Afin que le juge d’instruction puisse éventuellement demander des analyses complémentaires, les chiens n’ont pas été euthanasiés.