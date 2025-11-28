

​Maeva Siu décorée de la Légion d’honneur

Tahiti, le 10 décembre 2025 – Une cérémonie de remise de décoration s’est tenue samedi au domicile de Maeva Siu à Punaauia pour la remise officielle de son insigne de Chevalier de la Légion d’honneur.



Elle fait partie de la promotion du 14-Juillet de cette année. Maeva Siu, épouse Levaudi, a officiellement reçu sa décoration de Chevalier de la Légion d’honneur des mains du haut-commissaire de la République, Alexandre Rochatte, lors d’une cérémonie officielle organisée samedi en présence de proches et d’amis, à son domicile de Punaauia lors de la réception organisée pour la fête de son soixantième anniversaire.



Lors de cette soirée, Anne Boquet, haut-commissaire de la République en Polynésie française de 2005 à 2008 et venue spécialement de France pour cette cérémonie, a tenu à honorer son amie en prononçant un discours empreint d’émotion et de reconnaissance.



Connue pour son affabilité et son respect d’autrui, Maeva Siu incarne depuis toujours un leadership fondé sur l’écoute et la bienveillance. Après un baccalauréat économique en 1983, elle poursuit ses études à Paris et obtient en 1988 le diplôme national de l’Institut supérieur de commerce. Elle complète son parcours en 2017 par un diplôme universitaire en droit maritime et droit de la mer.



Sa carrière, débutée dans la grande distribution, s’est rapidement orientée vers le secteur maritime, où elle prend la direction de l’agence Amitahiti. Elle s’investit parallèlement dans la vie syndicale et institutionnelle, notamment au Syndicat des agences maritimes au long cours, le Synagmar, qu’elle préside à plusieurs reprises, et au Port autonome de Papeete. Administratrice d’une dizaine de sociétés locales, elle contribue depuis plus de 30 ans au développement économique du Fenua, tout en restant fidèle à ses valeurs humaines.



Son rayonnement dépasse les frontières : depuis 2004, elle est Consule honoraire de Norvège et conseillère du commerce extérieur de la France, renforçant les liens entre la Polynésie et l’international. Ses engagements lui ont déjà valu d’être faite Chevalier de l’Ordre national du Mérite en 2007 et Officier de l’Ordre royal norvégien du Mérite en 2014. Son entrée au grade de Chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur marque la reconnaissance par la nation d’une vie de travail, de dévouement et de fidélité à ses principes.



Au-delà des titres et des responsabilités, Maeva Siu demeure une personnalité respectée et aimée, incarnant une constance rare : celle d’une femme qui inspire par l’exemple, sans jamais perdre de vue l’importance des relations humaines.



Rédigé par Philippe Collignon le Mercredi 10 Décembre 2025 à 13:31 | Lu 1439 fois



