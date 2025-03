​Levée du périmètre de sécurité à Hao

Tahiti, le 12 mars 2025 – Des plongeurs et démineurs ont “levé le doute” ce mercredi matin : il s’agissait bien d’un réservoir de carburant d’avion, dont la provenance n’a pour l’heure pas été précisée.





Samedi dernier, suite à la découverte d’un “objet” dans le lagon de Hao, au large du village d’Otepa,

Samedi dernier, suite à la découverte d’un “objet” dans le lagon de Hao, au large du village d’Otepa, un périmètre de sécurité d’un rayon de 100 mètres avait été établi. Ce mercredi, le haut-commissariat a annoncé que le dispositif avait été levé à l’issue de l’intervention du Bougainville, bâtiment de la Marine nationale des forces armées en Polynésie française. Le matin-même, “des plongeurs et les équipes de déminage ont accosté à Hao afin de lever le doute sur l’objet”. Comme envisagé, il s’agissait bien d’un réservoir de carburant d’avion. “Il a été remonté à la surface et récupéré par l’équipage”, mais sa provenance n’a pour l’heure pas été précisée.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 12 Mars 2025 à 14:16 | Lu 200 fois