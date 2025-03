Un périmètre de sécurité établi dans le lagon de Hao

Tahiti, le 8 mars 2025 – Un "objet" a été découvert dans le lagon de Hao, au large du village d'Otepa. Un périmètre de sécurité a été établi dans un rayon de 100 mètres, le temps que les autorités compétentes puissent s'assurer de la nature de l'objet. Il pourrait s'agir d'un réservoir de carburant d'avion.



D'ici là, la population est invitée à "respecter strictement" le périmètre défini et à éviter toute activité nautique dans la zone concernée. "Les services de l'État​ et du Pays suivent la situation de près et tiendront la population informée de toute évolution", conclut le communiqué.