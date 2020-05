​Les vacances de mai vont être avancées d’une semaine pour les écoles

Tahiti, le 1er mai 2020 – Le gouvernement a annoncé vendredi une nouvelle réorganisation du calendrier scolaire en raison de la crise. Les vacances du premier degré (écoles maternelles et primaires) débuteront le 9 mai au lieu du 16 mai, et se termineront le 17 mai en Polynésie française.



C’était l’une des questions soulevées par les syndicats d’enseignants après l’annonce de la réouverture des établissements scolaires au 18 mai à Tahiti et Moorea : Quid des vacances scolaires à cette période ? Dans un communiqué diffusé vendredi, le gouvernement a annoncé une modification de la date des vacances scolaires du mois de mai pour les élèves du 1er degré (écoles maternelles et primaires) dans tous les archipels de la Polynésie française. « Compte tenu de la correspondance de dates entre la date de réouverture des écoles dans les îles du Vent et la date de la prochaine période de vacances scolaires du premier degré, la ministre de l’Education, Christelle Lehartel, présentera à l’examen du prochain conseil des ministres une modification pour toute la Polynésie française de la date des vacances scolaires de mai du 1er degré », indique le communiqué. Ces vacances seront ainsi avancées d’une semaine et débuteront le samedi 9 mai (au lieu du samedi 16 mai) et se termineront le dimanche 17 mai (au lieu du dimanche 24 mai). Il n’y aura donc aucun enseignement à distance assuré pendant cette période par les enseignants pendant cette période de vacances.